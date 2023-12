Palpite Arsenal x West Ham - Premier League - 28/12/23

Neste duelo da 19ª rodada da Premier League, o Arsenal recebe o West Ham.

O confronto acontece no dia 28 de dezembro (quinta-feira), no Arsenal Stadium, em Londres.

Dessa forma, confira os prognósticos e os palpites selecionados por nossa equipe editorial para este importante confronto do campeonato inglês.

Aposta Palpite Odd Resultado Arsenal vence e ambos marcam 2.77 na Betano Jogador a marcar Mohammed Kudus a qualquer momento 5.50 na Betano Gols Mais/Menos Mais de 2,5 1.60 na Betano

Para fechar o ano na primeira posição

Buscando o título, o Arsenal tem sido forte em casa. Atuando com o mando de campo a favor, ambas as equipes marcaram em seis dos nove jogos em casa dos londrinos na Premier League em 2023/24.

Além disso, os Gunners venceram sete das nove partidas da primeira divisão no Emirates Stadium, incluindo cada uma das últimas cinco partidas.

Outro ponto importante é que ambas as equipes marcaram em quatro dos últimos quatro confrontos diretos, e o Arsenal venceu 50% dessas partidas.

Palpite 1 - Arsenal x West Ham - Arsenal vence e ambos marcam: 2.77 na Betano.

Kudus vem se mostrando decisivo

Os Gunners compartilham o melhor retrospecto defensivo da Premier League com o Liverpool, foram apenas 16 gols sofridos. Mas, o Arsenal só não foi vazado em um terço dos jogos no Emirates Stadium.

E o West Ham, que marcou em oito das nove disputas fora de casa nesta temporada, certamente parece capaz de furar o bloqueio do Arsenal e anotar ao menos um gol no jogo de quinta-feira.

E, essa capacidade de anotar gols é baseada no desempenho de Mohammed Kudus, que está sendo o goleador da equipe e marcou quatro gols em suas últimas cinco partidas na primeira divisão.

Palpite 2 - Arsenal x West Ham - Kudus a qualquer momento: 5.50 na Betano.

Arsenal com boa média de gols

Além da vitória em casa por 1 a 0 sobre o Manchester City em outubro, o Arsenal marcou pelo menos dois gols em todos os jogos em casa na Premier League e deve fazê-lo novamente para conquistar os três pontos.

Além disso, com 36 gols marcados na Premeir League, o Arsenal tem uma média de dois tentos por jogo neste campeonato e parece preparado para garantir outra vitória em casa.

O West Ham, por sua vez, já anotou 31 gols em 18 partidas, apresentando uma média de 1,72. Assim, somando o retrospecto de ambos os times, é viável acreditar que o jogo possa ter mais de dois gols.

Palpite 3 - Arsenal x West Ham - Mais de 2,5 gols: 1.60 na Betano.