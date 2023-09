Palpite Arsenal x Tottenham - Premier League - 24/9/23

Conheça os melhores palpites para apostar em Arsenal x Tottenham.

A maior rivalidade da capital inglesa chama todas as atenções nesta 6ª rodada da Premier League. O Arsenal recebe o Tottenham no Emirates Stadium, neste sábado (23).

Tanto os Gunners quanto os Spurs fazem bons inícios de temporada, somando 13 pontos cada. Ambos colocarão à prova suas respectivas invencibilidades, no primeiro North London Derby dessa temporada.

Aposta Palpite Odd Resultado Vitória do Arsenal 1.72 na Betano Total de chutes Eddie Nketiah menos de 2.5 1.91 na Betano Perfomance de jogador Bukayo Saka distribuir uma assistência a qualquer momento 4.00 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano .

Dificuldades dos Spurs no Emirates Stadium

Neste período de evolução do Arsenal em temporadas recentes, o Tottenham não tem encontrado vida fácil na casa de seu arquirrival.

A última vitória dos Spurs contra o Arsenal no Emirates Stadium pela Premier League, ocorreu há mais de uma década, em 2010. Desde então foram disputados 12 jogos, com oito vitórias dos Gunners, e quatro empates.

Este período incluiu outra vitória do Tottenham, mas que aconteceu em 2018, na disputa das quartas de final da Copa da Liga.

Palpite 1 - Arsenal x Tottenham - Vitória do Arsenal: 1.72 na Betano.

Gabriel Jesus retorna ao time titular

O atacante brasileiro perdeu alguns jogos se recuperando de um problema no joelho neste início de temporada, mas ao que tudo indica, Gabriel Jesus está 100%, e deve seguir como titular.

Na última partida dos Gunners, recebendo o PSV pela primeira rodada da Liga dos Campeões, Gabriel Jesus foi titular.

O camisa 9 balançou as redes na vitória por 4-0, com Nketiah sequer entrando em campo, mesmo com Mikel Arteta realizando as cinco substituições.

Apesar da incerteza em relação à disponibilidade de Gabriel Martinelli, Leandro Trossard vem entrando muito bem. A probabilidade de que Nketiah comece o derby no banco de reservas é bem grande.

Palpite 2 - Arsenal x Tottenham - (Total de chutes) Eddie Nketiah menos de 2.5: 1.91 na Betano.

Saka brilhando como passador

O jovem talento inglês vem facilitando a vida de seus companheiros nos últimos jogos do Arsenal, algo que já se tornou costumeiro para a torcida dos Gunners.

Saka, que distribuiu 11 assistências na última edição da Premier League, deu um passe para gol nos três últimos jogos do Arsenal.

Tanto na partida contra o PSV pela Champions, quanto nas duas rodadas mais recentes da Premier League, Saka distribuiu uma assistência. Estes três jogos foram vencidos pelo Arsenal.

Palpite 3 - Arsenal x Tottenham - Bukayo Saka distribuir uma assistência a qualquer momento: 4.00 na Betano.