Palpite Arsenal x Tottenham - Premier League - 15/1/25

Pela 21ª rodada do Campeonato Inglês, o Arsenal, terceiro colocado na liga, enfrenta o Tottenham, que atravessa momentos de instabilidade na competição.

O compromisso entre essas equipes está marcado para quarta-feira (15 de janeiro), às 17h, no Emirates Stadium, localizado em Londres. Confira, portanto, as dicas de apostas do nosso especialista.

Aposta Palpite Odd Resultado Arsenal vence 1.43 na Superbet Ambos marcam Sim/Não Sim 1.65 na Superbet Escanteios Mais/Menos Mais de 10,5 1.73 na Superbet

Arsenal segue firme na vice-liderança

O Arsenal é o favorito neste clássico, graças à sua campanha sólida, que o mantém na terceira colocação da Premier League.

Jogando em casa, os Gunners possuem um histórico positivo contra o Tottenham, com quatro vitórias e um empate nos últimos cinco confrontos diretos.

Enquanto isso, o Tottenham enfrenta uma temporada irregular, agravada por desfalques como Richarlison e Romero, que enfraquecem a equipe.

Palpite 1 - Arsenal x Tottenham - Arsenal vence: 1.43 na Superbet.

Dois ataques que podem brilhar

Apesar do favoritismo do Arsenal, o Tottenham ainda apresenta um ataque perigoso, liderado por Son e Maddison. Mesmo diante de uma defesa sólida, os Spurs têm mostrado capacidade de marcar gols em jogos importantes.

No Arsenal, jogadores como Martinelli, Odegaard e Trossard são peças-chave no setor ofensivo, garantindo um jogo criativo e eficiente.

Além disso, o clássico do norte de Londres costuma ser movimentado, com ambas as equipes marcando em três dos últimos cinco encontros.

Palpite 2 - Arsenal x Tottenham - Sim para ambos marcam: 1.65 na Superbet.

Os jogos do Tottenham são os que mais têm escanteios na Premier League

Os jogos do Arsenal nesta edição do Campeonato Inglês apresentam uma média de 9.40. Enquanto os compromissos do Tottenham ficam em 13.50 (a maior média da Premier League).

O Tottenham é também a segunda equipe que mais teve escanteios a favor ao considerar a liga nacional da Inglaterra, foram 159 em 20 jogos.

Dessa maneira, considerando a importância deste duelo, visto que o Arsenal continua na briga pelas primeiras posições, este pode ser um duelo com muitos tiros de canto.

Palpite 3 - Arsenal x Tottenham - Mais de 10,5 escanteios: 1.73 na Superbet.