Palpite Arsenal x PSV - Champions League - 20/9/23

Após o seu maior período de ausência da principal competição de clubes do mundo, os Gunners retornam a disputar a Champions League, estreando em casa contra um adversário familiar.

Arsenal e PSV cruzaram caminhos em um torneio europeu na temporada passada, disputando o mesmo grupo na Europa League. Na ocasião, ambos vieram a se classificar naquela chave, com o Arsenal em primeiro, e PSV em segundo.

Gunners começam bem esta temporada

O Arsenal, sabendo bem da dificuldade que enfrentará em todas as frentes nesta temporada, faz um belo início na Premier League, somando 13 dos primeiros 15 pontos que disputou, além de ter conquistado a Supercopa da Inglaterra.

Até agora na Premier League, o Arsenal venceu quatro de seus cinco jogos, anotando nove gols, e sofrendo quatro. Contando a Supercopa, quatro destas seis partidas dos Gunners tiveram pelo menos dois gols.

As duas exceções foram a vitória sobre o Crystal Palace por 1-0, que teve um jogo de certa forma condicionado pela expulsão de Takehiro Tomiyasu aos 22 minutos do segundo tempo. E mais recentemente outra vitória por 1-0 diante do Everton.

Kai Havertz foi preterido por Fábio Vieira no último jogo do Arsenal

Quando o Arsenal acertou a contratação de Kai Havertz, Arteta sinalizou pretender usar o atleta em uma função bem diferente da que o mesmo cumpria no Chelsea, mais recuado no meio-campo.

Havertz não tem brilhado neste início de temporada dos Gunners, e, em contrapartida, o português Fábio Vieira vinha entrando bem na equipe.

Com isto, Arteta optou pela mudança na última rodada da Premier League. Vieira foi titular no meio-campo junto de Declan Rice e Martin Odegaard, dois pilares deste time.

Além disso, contando aparições com o Arsenal e a Alemanha, Havertz só finalizou mais de uma vez no mesmo jogo, em duas de sete partidas nesta temporada, sendo cinco como titular, e duas saindo do banco.

Ponta belga é um dos destaques da equipe holandesa

Johan Bakayoko segue evoluindo como um dos principais jovens jogadores no futebol europeu, tendo indo muito bem no confronto contra o Rangers, que decidiu quem ficaria com a vaga na fase de grupos.

Embora ainda não tenha marcado nesta temporada, Bakayoko tem em média três chutes por jogo. E a falta de gols não significa que não tenha jogado bem, já que distribuiu cinco assistências em oito jogos.

