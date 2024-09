Palpite Arsenal x PSG - Champions League - 1/10/24

Pela segunda rodada da UEFA Champions League, um clássico entre ingleses e franceses: o Arsenal recebe o PSG.

O compromisso entre essas equipes está marcado para terça-feira (1º de outubro), às 16h, no Emirates Stadium, localizado em Londres. Confira, portanto, as dicas de apostas do nosso especialista.

Aposta Palpite Odd Resultado Arsenal vence 1.72 na Betano Ambos marcam Sim/Não Sim 1.70 na Betano Jogador a marcar Barcola a qualquer momento 3.80 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Arsenal forte em casa

O Arsenal precisa vencer após ter começado a UEFA Champions League com um empate em Bérgamo contra a Atalanta.

Embora enfrente um dos adversários mais difíceis da competição, jogar em casa o coloca como favorito nesse confronto.

O PSG começou a temporada de forma arrasadora. No entanto, visita um dos locais mais complicados do torneio e teve dificuldades para vencer o Girona em sua estreia europeia. Portanto, é provável que os três pontos fiquem em Londres.

Palpite 1 - Arsenal x PSG - Arsenal vence: 1.72 na Betano.

Veja odds para resultado da partida

Separamos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Arsenal x PSG pela Champions League nas principais casas de apostas da atualidade.

Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2, que abrange o resultado final da partida:

Dois ataques poderosos se encontram

Nesta terça-feira, se enfrentam duas equipes com grande potencial ofensivo. Além disso, ambas têm marcado e sofrido gols nos últimos jogos.

A eficácia goleadora dos dois times sugere que haverá gols e oportunidades em ambas as balizas no Emirates Stadium.

O PSG está com uma média de 3 gols por partida na temporada, enquanto o Arsenal tem 2.12. Assim, prevemos um duelo de muita imposição ofensiva dos dois lados.

Palpite 2 - Arsenal x PSG - Sim para ambos marcam: 1.70 na Betano.

Bradley Barcola tem sido decisivo

O ponta do Paris Saint-Germain está assumindo a responsabilidade que Kylian Mbappé assumia no time da capital francesa: ser o jogador decisivo.

Apesar da sua idade, ele tem se mostrado um jogador cada vez mais experiente e decisivo, tanto que já anotou 6 gols pelo clube e 1 pela seleção.

Além disso, ele foi fundamental no último jogo do PSG com um doublet. Assim, espera-se que Barcola mantenha essa boa fase de finalizações contra o Arsenal.

Palpite 3 - Arsenal x PSG - Barcola marca a qualquer momento: 3.80 na Betano.