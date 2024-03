Palpite Arsenal x Porto - Champions League - 12/3/24

Pelo jogo de volta das oitavas de final da Champions League, a equipe inglesa do Arsenal recebe os portugueses do Porto.

O confronto acontece no dia 12 de março (terça-feira), no Emirates Stadium, em Londres. Confira, a partir da análise de nossos editores, os principais palpites para este confronto.

Aposta Palpite Odd Método de classificação Arsenal no tempo regulamentar 1.70 na Betano Resultado da partida Arsenal vence ambos os tempos 2.37 na Betano Gols Mais/Menos Arsenal mais de 2,5 2.05 na Betano

Gunners buscam reverter situação desvantajosa

O Arsenal, um dos principais representantes da Inglaterra nesta edição da Champions League, precisa tirar a desvantagem de 1 a 0. Para isso tem como força a vantagem de atuar em casa.

Na primeira partida, os portugueses venceram seu compromisso. Então, agora se encontram confiantes para a partida decisiva, mesmo enfrentando um dos times mais bem cotados para vencedor final.

Atuando contra um Arsenal que tem o segundo melhor desempenho como mandante na Premier League, o Porto pode não conseguir segurar a pressão. Sendo assim, os Gunners, fortes em casa, têm totais condições de se classificarem.

Palpite 1 - Arsenal x Porto - Arsenal se classifica no tempo regulamentar: 1.70 na Betano.

Arsenal vem bem no Campeonato Inglês

Na rodada 28, disputada no último final de semana, o Arsenal se beneficiou do empate entre Manchester City e Liverpool. Assim, conseguiu saltar da terceira para a primeira posição.

Com três vitórias seguidas, a equipe de Mikel Arteta se encontra embalada para conseguir a vitória jogando em casa e avançar para as quartas de final.

Ainda, é importante mencionar que, em três jogos como mandante nesta edição da Champions League, o Arsenal venceu todos os jogos. Em todos, o time anfitrião marcou dois ou mais gols.

Palpite 2 - Arsenal x Porto - Arsenal vence: 2.37 na Betano.

Ingleses em um ritmo forte no seu sistema ofensivo

Nas últimas nove partidas do Arsenal, a equipe conseguiu marcar o número exato de 33 gols. Ou seja, o que corresponde a uma média de pelo menos 3,66 gols neste recorte.

Nessas nove partidas, a equipe londrina marcou dois ou mais gols em pelo menos seis partidas. Isso indica que a equipe vem vivenciando uma boa fase em seu ataque.

Concentrando-se na Champions, o Arsenal, na primeira fase, marcou 16 gols em seis jogos. Assim, apresentou uma média de 2,66. Ou seja, tem vivenciado uma grande fase ofensiva.

Palpite 3 - Arsenal x Porto - Arsenal mais de 2,5 gols: 2.05 na Betano.