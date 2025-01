Palpite Arsenal x Newcastle - Copa da Liga Inglesa - 7/1/25

Pela semifinal da Carabao Cup, Arsenal e Newcastle se encontram para realizar a primeira de duas partidas.

O compromisso entre essas equipes está marcado para terça-feira (7 de janeiro), às 17h, no Arsenal Stadium, localizado em Londres. Confira, portanto, as dicas de apostas do nosso especialista.

Aposta Palpite Odd Resultado Arsenal vence 1.72 na Betano Ambos marcam Sim/Não Sim 1.70 na Betano Gols Mais/Menos Mais de 2,5 0.00 na Betano

*As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Gunners com a vantagem de atuar em casa

O Arsenal entra como favorito para vencer em casa. A equipe costuma impor seu jogo e controlar a posse de bola diante de sua torcida, o que pode ser decisivo.

Mikel Arteta deve priorizar uma formação ofensiva, buscando vantagem no placar antes do jogo da volta. Sendo assim, espera-se um Arsenal com muita imposição no ataque.

Apesar da boa fase do Newcastle, jogar fora de casa contra um time tão estruturado pode ser um desafio. Isso torna o Arsenal uma escolha consistente para esta primeira partida.

Palpite 1 - Arsenal x Newcastle - Arsenal vence: 1.72 na Betano.

Veja odds para resultado da partida

Separamos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Arsenal x Newcastle pela Copa da Liga Inglesa nas principais casas de apostas da atualidade.

Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2, que abrange o resultado final da partida:



Ambos querem abrir vantagem no primeiro jogo

Ambos os times têm mostrado boa capacidade ofensiva, com jogadores em forma que podem fazer a diferença. O Newcastle vem de uma sequência de jogos com múltiplos gols, liderados por Alexander Isak.

O Arsenal, por outro lado, tem mostrado fragilidades pontuais em sua defesa, especialmente contra adversários que apostam em transições rápidas. Isso pode abrir espaços para o Newcastle.

Com as duas equipes buscando uma vantagem para o segundo jogo, a chance de ambos marcarem é alta. Essa opção se torna atrativa para apostadores.

Palpite 2 - Arsenal x Newcastle - Sim para ambos marcam: 1.70 na Betano.

É esperado um jogo de muitos gols

Essa partida promete alta intensidade, com os dois times buscando um resultado positivo. Historicamente, jogos dessa magnitude tendem a ser movimentados, com oportunidades criadas em ambos os lados.

O ataque do Newcastle está em excelente forma, enquanto o Arsenal conta com jogadores capazes de desequilibrar. Isso aumenta a probabilidade de uma partida com muitos gols.

Vale observar que nos três jogos do Arsenal neste torneio, em todos eles a linha de gols foi superior a 2,5. Isso também ocorreu em sete dos últimos oito jogos oficiais do Newcastle.

Palpite 3 - Arsenal x Newcastle - Mais de 2,5 gols: 1.72 na Betano.