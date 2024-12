Palpite Arsenal x Manchester United - Premier League - 04/12/24

Rúben Amorim terá o seu primeiro duelo Big Six logo na quarta partida como comandante do Man. United, visitando o Arsenal em Londres.

Rúben Amorim terá o seu primeiro duelo Big Six logo na quarta partida como comandante do Man. United, visitando o Arsenal em Londres.

Confira os nossos palpites para o principal jogo deste meio de semana no futebol europeu.

Aposta Palpite Odd Resultado Vitória do Arsenal 1.45 na Superbet Jogador marcar a qualquer momento Gabriel Magalhães 5.90 na Superbet Gol marcado em ambos os tempos Sim 1.57 na Superbet

*As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Superbet.



Confira quais são as melhores casas de apostas

Saiba como fazer os seus palpites com os melhores apps de apostas

Principal perseguidor do Liverpool se consolida

Em meio aos problemas recentes do Manchester City e à cautela em relação ao Chelsea, o Arsenal aparece como principal desafiante aos Reds na briga pelo título.

Enquanto o líder da Premier League rouba os holofotes com vitórias contra gigantes do futebol europeu, o Arsenal de Mikel Arteta vem ganhando sua melhor forma na temporada.

Os Gunners venceram seus três compromissos mais recentes por um placar combinado de 13-3, alcançando cinco gols contra West Ham e Sporting, além de três no Nottingham Forest.



Palpite 1 - Arsenal x Manchester United - Vitória do Arsenal: 1.45 na Superbet.

Veja odds para resultado da partida

Separamos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Arsenal x Manchester United pela Premier League nas principais casas de apostas da atualidade.

Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2, que abrange o resultado final da partida:

Bola aérea mais temida do futebol europeu?

Poucas equipes geram tanta preocupação quando conseguem um escanteio quanto o Arsenal, contando com o grande trabalho de Nicolas Jover, seu técnico de bolas paradas.

Talvez a principal arma dos Gunners no jogo aéreo seja o brasileiro Gabriel Magalhães, autor de três gols nesta Premier League, atrás apenas de Bukayo Saka e Kai Havertz na artilharia da equipe londrina.

Gabriel deixou o seu nos dois compromissos mais recentes dos Gunners, balançando as redes contra Sporting e West Ham.



Palpite 2 - Arsenal x Manchester United - Gabriel Magalhães marcar a qualquer momento: 5.90 na Superbet.

Ataque balanceado do lado dos Gunners

Os cinco gols do Arsenal na última rodada elevaram e muito a média da equipe no primeiro tempo de seus jogos pela Premier League, alcançando a marca de 1.08.

Marcando dois dos três gols da vitória por 3-0 contra o Forest na rodada passada durante o segundo tempo, o Arsenal tem uma média de gols nas etapas complementares de 0.92.

O Manchester United conquistou o seu grande resultado sob o comando de Rúben Amorim no domingo (1), marcando dois gols em cada tempo do triunfo por 4-0 contra o Everton.

Palpite 3 - Arsenal x Manchester United - Gol marcado em ambos os tempos: 1.57 na Superbet.