Palpite Arsenal x Manchester United - Copa da Inglaterra - 12/01/25

O atual campeão da competição terá de sobreviver a uma viagem ao Emirates Stadium para encarar o Arsenal

Sorteando todos os confrontos sem qualquer tipo de restrição, a Copa da Inglaterra abre a possibilidade de duelos pesados logo no início, caso justamente desse confronto entre Arsenal e Man. United.

O atual campeão da competição terá de sobreviver a uma viagem ao Emirates Stadium na luta para ser o primeiro time a vencer duas edições consecutivas desse torneio desde o Arsenal em 2015.



Aposta Palpite Odd Resultado (chance dupla) Empate ou vitória do Man. United 2.15 na Betano Total de cartões Mais do que 3.5 1.62 na Betano Total de gols de uma equipe Man. United marcar pelo menos um 1.52 na Betano

*As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.



Arsenal vem mais desgastado e deve poupar

O Manchester United teve uma semana inteira de preparação para o duelo deste domingo (12) após uma grande exibição no empate fora de casa com o Liverpool.

A equipe londrina, por sua vez, utilizou força máxima no meio de semana pela ida da semifinal da Copa da Liga Inglesa, perdendo por 2-0 para o Newcastle em seus domínios.

Tendo esse desgaste maior e o grande clássico contra o Tottenham na quarta (15), o Arsenal deve rodar o seu elenco e já se trata de uma equipe que não venceu nos seus dois últimos jogos.



Palpite 1 - Arsenal x Manchester United - Vitória do Manchester United ou empate: 2.15 na Betano.

Quatro cartões no último encontro

Independente de qual seja a competição, qualquer confronto entre Arsenal e Manchester United tem o tempero extra de uma rivalidade que atingiu seu ápice nas disputas entre Arsène Wenger e Alex Ferguson.

No primeiro encontro entre essas equipes na atual temporada, realizado há pouco mais de um mês, o jogo terminou com quatro cartões, um para o Arsenal e três para o Man. United.

O Manchester United sozinho recebeu quatro cartões em sua última aparição, empate por 2-2 com o Liverpool.



Palpite 2 - Arsenal x Manchester United - Mais do que 3.5 cartões no jogo na Betano.

Um clean sheet em seis jogos

O único jogo do Arsenal desde o dia 18 de dezembro sem ser vazado foi a vitória simples para cima do recém-promovido Ipswich Town.

Equipes como Crystal Palace, Brentford, Brighton e mais recentemente o Newcastle conseguiram penetrar a defesa dos Gunners.

O Manchester United vem embalado, tendo marcado múltiplas vezes na melhor defesa da Premier League no último final de semana.

Palpite 3 - Arsenal x Manchester United - Man. United marcar pelo menos um gol: 1.52 na Betano.