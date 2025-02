Palpite Arsenal x Manchester City - Premier League - 02/02/25

Campeão e vice das últimas duas temporadas no futebol inglês, Gunners e Cityzens se encontram pela segunda vez na atual temporada.

Confira os nossos palpites para mais uma edição dos tão aguardados duelos entre Mikel Arteta e Pep Guardiola

Aposta Palpite Odd Resultado Empate 3.55 na Superbet Time com mais finalizações Manchester City 2.20 na Superbet Total de faltas Menos do que 20.5 1.97 na Superbet

*As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Superbet.



Empates em encontros recentes

Enfrentando o Manchester City em duas ocasiões muito específicas em relação ao cenário do jogo nos últimos confrontos, o Arsenal ficou no empate com os atuais campeões ingleses.

No embate do primeiro turno, o Arsenal teve de ser cauteloso, atuando boa parte da partida com um homem a menos e, na reta final da temporada passada, defendia a liderança da Premier League, que acabou perdendo pouco tempo depois.

As duas equipes chegam para esse duelo em bons momentos, sem sofrer uma derrota no Campeonato Inglês em 2025 e vindo de triunfos no meio de semana pela UEFA Champions League.



Palpite 1 - Arsenal x Manchester City - Empate; 3.55 na Superbet.

Cityzens agridem mais os seus oponentes

Mesmo com todos os seus problemas na atual temporada, o Manchester City ainda possui um ataque superior ao do Arsenal, marcando 47 gols contra 44 dos Gunners.

Essa superioridade passa por muito pela presença de Erling Haaland no ataque dos Cityzens, enquanto o Arsenal ainda procura o seu grande centroavante.

Somente o Liverpool possui uma média de finalizações na Premier League mais alta do que a marca de 17.2 dos Cityzens.



Palpite 2 - Arsenal x Manchester City - Manchester City ter mais finalizações: 2.20 na Superbet.

Manchester City de poucas faltas

Os comandados de Pep Guardiola iniciam a 24ª rodada como a equipe que menos comete faltas no Campeonato Inglês.

Possuindo uma média de 7.2 faltas por partida, o Manchester City tem uma marca bem inferior às 11.5 de seu oponente deste final de semana.

No duelo do primeiro turno, condicionado por uma expulsão precoce, o Arsenal teve 10 faltas contra sete do Manchester City.

Palpite 3 - Arsenal x Manchester City - Menos do que 20.5 faltas: 1.97 na Superbet.