Palpite Arsenal x Luton Town - Premier League - 3/4/24

O Arsenal perdeu a liderança da competição com empate na última rodada, mas segue perseguição de perto ao Liverpool.

Nesta 31ª rodada a equipe londrina receberá o Luton Town no Emirates Stadium. Estes são os palpites que separamos para o confronto entre vice-líder e 18º colocado.

Aposta Palpite Odd Resultado do 1º tempo Vitória do Arsenal 1.42 na Betano Jogador marcar a qualquer momento Martin Odegaard ter 62 ou mais 1.88 na Betano Total de gols de uma equipe Luton Town não marcar 1.75 na Betano

Inícios fulminantes para Mikel Arteta e cia.

No retrato de seus últimos cinco jogos pela Premier League, o Arsenal enfrentou os outros dois times que atualmente integram a zona de rebaixamento.

Em ambos os duelos contra Sheffield United e Burnley, os Gunners construíram o resultado na primeira etapa a caminho de goleadas.

Diante do Burnley o placar era de 2-0 no intervalo, já contra o Sheffield United, o Arsenal abriu 5-0 na etapa inicial. Por isso, um palpite interessante é a vitória do Arsenal no primeiro tempo.

Palpite 1 - Arsenal x Luton Town - Vitória do Arsenal no 1º tempo: 1.42 na Betano.

Jogo de alto índice de posse dos Gunners

Em toda a Premier League, poucas equipes ficam tão pouco tempo com a bola quanto o Luton Town. A média de posse do 18º colocado é de 41.6%.

Martin Odegaard é um dos jogadores mais criativos dos Gunners e deve se apresentar constantemente como opção no jogo em espaço curto.

O camisa 8 do Arsenal trocou 72 e 93 passes, respectivamente, nos duelos com Sheffield e Burnley, equipes que frequentam a mesma região da tabela que o Luton Town.

Odegaard teve 67 passes no confronto do primeiro turno entre Luton e Arsenal, terminando com triunfo dos Gunners por 4-3. Então, acreditamos que Odegaard seja destaque no número de passes na partida contra o Luton Town.

Palpite 2 - Arsenal x Luton Town - Martin Odegaard ter pelo menos 62 passes: 1.88 na Betano.

Missão ingrata para o Luton Town

Ofensivamente, o Arsenal pode não ter feito muita coisa diante do Man. City em empate sem gols, mas o seu desempenho defensivo seguiu a linha de uma tremenda fase.

A equipe comandada por Mikel Arteta sofreu somente três gols em suas oito partidas mais recentes por todas as competições.

Nos seus últimos dois jogos o Arsenal segurou Porto e Man. City sem balançar as redes. Por isso, nosso último palpite para este jogo é que o Luton Town não faça gols.

Palpite 3 - Arsenal x Luton Town - Luton Town não marcar: 1.75 na Betano.