Palpite Arsenal x Liverpool - Premier League - 27/10/24

Colecionando alguns deslizes complicados para quem luta pelo título, o Arsenal encara um nível considerável de pressão, recebendo o atual líder Liverpool.

Confira os nossos palpites para esse que é o jogo mais aguardado da nona rodada da Premier League.

Aposta Palpite Odd Resultado (chance dupla) Vitória do Liverpool ou empate 1.60 na Betano Total de chutes Darwin Núñez ter dois ou mais 1.57 na Betano Total de defesas de um goleiro David Raya 1.53 na Betano

*As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Liverpool da atual temporada já quebrou recorde

Os Reds lideram a Premier League, tendo somado 21 dos 24 pontos que disputaram após oito jogos.

Visitar o Emirates Stadium é um desafio e tanto, mas que não intimida o Liverpool e sua campanha recorde de seis triunfos consecutivos como visitante para abrir a temporada.

A equipe comandada por Arne Slot tem vitórias importantes fora de casa, tendo superado Man. United, Milan e mais recentemente o RB Leipzig.

Palpite 1 - Arsenal x Liverpool - Vitória do Liverpool ou empate: 1.60 na Betano.

Veja odds para resultado da partida

Separamos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Arsenal x Liverpool pela Premier League nas principais casas de apostas da atualidade.

Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2, que abrange o resultado final da partida:

Centroavante uruguaio deve permanecer no comando de ataque

Diogo Jota começou a temporada como titular, mas o centroavante português se lesionou contra o Chelsea e a expectativa é de que o camisa 20 fique de fora do duelo com o Arsenal.

Sem Jota, a principal alternativa para Arne Slot é a de Darwin Núñez, atleta titular no meio de semana pela UEFA Champions League.

O camisa 9 tem quatro aparições como titular dos Reds por todas as competições na atual temporada, com uma média de 2.5 finalizações nesses jogos.

Palpite 2 - Arsenal x Liverpool - Darwin Núñez ter dois chutes ou mais na Betano.

Consolidado como número 1, Raya cresce a cada temporada

Quando David Raya foi contratado pelo Arsenal, a questão de uma disputa aberta pela posição de titular no gol dos Gunners foi amplamente discutida. Acabou não demorando muito para que o goleiro espanhol se tornasse uma unanimidade.

O sistema defensivo dos Gunners é bastante elogiado, especialmente pela dupla de zaga Gabriel Magalhães e William Saliba. Mesmo assim, em várias ocasiões, é Raya quem aparece para resolver a parada.

Após oito rodadas na Premier League, o goleiro do Arsenal possui uma média de 3.4 defesas por jogo.

O Liverpool tem a terceira maior média de finalizações no alvo na Premier League, com 6.1 por partida.

Palpite 3 - Arsenal x Liverpool - David Raya ter três ou mais defesas: 1.53 na Betano.