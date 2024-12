Palpite Arsenal x Ipswich - Campeonato Inglês - 27/12/24

Pela 18ª rodada da Premier League, Arsenal e Ipswich se encontram para realizar uma partida importante na corrida dos Gunners pelo título.

O compromisso entre essas equipes está marcado para sexta-feira (27 de dezembro), às 17h15, no Arsenal Stadium, localizado em Londres. Confira, portanto, as dicas de apostas do nosso especialista.

Aposta Palpite Odd Resultado especial Arsenal vence e não sofre gols 1.72 na KTO Escanteios Mais/Menos Mais de 9 1.50 na KTO Ambos marcam Sim/Não Não 1.61 na KTO

*As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da KTO.

Arsenal invicto há 10 jogos

O Arsenal chega para este duelo em casa ostentando uma sequência de dez jogos sem derrotas. Neste intervalo foram 3 empates e 7 triunfos.

Do outro lado, o Ipswich Town perdeu quatro de suas últimas cinco partidas, o que demonstra um rendimento ruim em suas aparições recentes.

É válido mencionar ainda que o Arsenal é o único time da liga que tem média de gols sofridos abaixo de um por jogo: foram 16 sofridos em 17 partidas.

Palpite 1 - Arsenal x Ipswich - Arsenal vence e não sofre gols: 1.72 na KTO.

A Premier League tem uma média alta de escanteios

Ao olhar para as estatísticas de escanteios da Premier League, podemos notar que em mais de 75% dos jogos dos Gunners em casa, a média de tiros de canto superou os 9,5.

Ainda, quando observamos o desempenho do Ipswich como visitante, a linha de mais de nove escanteios esteve presente em 88% das partidas.

Durante essas 17 rodadas, notamos que os jogos do Campeonato Inglês 2024/25 têm uma média de 10.97 escanteios por partida. Esse padrão deve se manter nessa partida.

Palpite 2 - Arsenal x Ipswich - Mais de 9 ecanteios: 1.50 na KTO.

A defesa dos Gunners deve se sobressair

O Ipswich chega para a décima oitava rodada sabendo que precisa melhorar e muito o seu desempenho ofensivo se quiser pontuar neste jogo.

A equipe na qual tem Ed Sheeran como um dos sócios é o terceiro time com o pior ataque da Premier League 2024/25 – foram apenas 16 gols em 17 rodadas.

Do outro lado, como mencionado, o Arsenal, ao lado do Liverpool, é o time com a melhor defesa, tendo sofrido 16 gols em 17 partidas.

Palpite 3 - Arsenal x Ipswich - Não para ambos marcam: 1.61 na KTO.