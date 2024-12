Palpite Arsenal x Crystal Palace - Copa da Liga Inglesa - 18/12/24

Arsenal e Crystal Palace decidem quem avança para a semifinal da Copa da Liga na mesma semana que se enfrentarão pela Premier League.

Iniciando uma semana na qual esse duelo se repetirá pela Premier League, Arsenal e Palace primeiramente decidem quem avança para a semifinal da Copa da Liga.

Enquanto os Gunners não disputam uma final de Copa da Liga desde 2018, o Palace busca chegar no que seria sua primeira final nesta competição.

Questões ofensivas no Emirates

Após duas goleadas em sequência no fim de novembro, o Arsenal não vem tendo a mesma facilidade ofensiva em compromissos recentes.

Em quatro partidas por todas as competições desde o começo do mês, os Gunners marcaram apenas um gol na etapa inicial.

As duas vitórias da equipe londrina em dezembro vieram muito por conta de seu desempenho na etapa complementar, marcando os dois da vitória contra o Man. United no segundo tempo, por exemplo.



Palpite 1 - Arsenal x Crystal Palace - Um gol ou menos no primeiro tempo: 1.44 na bet365.

Especialistas na bola parada

Neste período da temporada, o perigo ofensivo do Arsenal em jogadas de bola parada já é bem documentado e, mesmo assim, a equipe de Londres encontra sucesso neste tipo de jogada.

Tentando aproveitar ao máximo um ponto forte de seu jogo, o Arsenal consegue muitos escanteios, buscando rotineiramente os seus pontas em duelos individuais.

Os comandados de Mikel Arteta possuem a terceira maior média de escanteios na Premier League com 6.8, atingindo no mínimo seis em seus últimos cinco jogos no Campeonato Inglês.



Palpite 2 - Arsenal x Crystal Palace - Arsenal ter seis ou mais escanteios: 1.44 na bet365.

Palace dificulta a vida de membros do Big Six

O Crystal Palace começou muito mal a temporada e aos poucos vem se encontrando. No último final de semana, a equipe londrina bateu o Brighton fora de casa em confronto de enorme rivalidade.

Em meio a diferentes momentos, o Palace tem consistentemente incomodado as principais equipes, arrancando pontos de Chelsea, Aston Villa e as duas equipes de Manchester.

A equipe comandada por Oliver Glasner alcançou os dígitos duplos em finalizações nos seus 10 últimos compromissos, incluindo confrontos diante de Tottenham, Villa, Newcastle, Man. City e Brighton.



Palpite 3 - Arsenal x Crystal Palace - Crystal Palace ter nove ou mais finalizações: 1.90 na bet365.