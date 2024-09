Palpite Arsenal x Chelsea - Premier League - 23/4/24

No meio da luta pelo título, o Arsenal será levado ao limite com três duelos contra equipes do Big Six em um período de quatro jogos.

A primeira dessas partidas ocorre nesta terça-feira (23) contra o Chelsea. Confira nossos palpites para esse dérbi londrino no Emirates Stadium.

Aposta Palpite Odd Resultado (chance dupla) Vitória do Chelsea ou empate 2.67 na Betano Total de gols de uma equipe Chelsea marcar pelo menos uma vez 1.50 na Betano Total de chutes Bukayo Saka ter dois ou mais 1.82 na Betano

Mauricio Pochettino acostumado a empates contra Arsenal

Treinador do Southampton e Tottenham por muitos anos na Inglaterra, Pochettino tem ampla experiência em partidas contra os Gunners.

O ex-zagueiro argentino já realizou 16 jogos enfrentando o Arsenal ao longo de sua carreira e empatou a metade deles. Além disso, venceu quatro e perdeu quatro dos jogos.

Quando Arsenal e Chelsea se enfrentaram no primeiro turno, o Chelsea abriu boa vantagem no início do segundo tempo. Na ocasião, liderou o jogo por 2 a 0, mas sofreu o empate já perto do fim.

Palpite 1 - Arsenal x Chelsea - Vitória do Chelsea ou empate: 2.67 na Betano.

Ataque dos Blues não é facilmente contido

Apesar de ocupar somente a oitava colocação e vir de uma aparição sem gols na semifinal da Copa da Inglaterra, o ataque do Chelsea tem produzido bem, especialmente nos últimos meses.

A média é de quase dois gols por partida. Afinal, foram 61 gols marcados em 31 jogos. Adicionalmente, o Chelsea não passa jogos consecutivos sem marcar desde setembro de 2023.

Mesmo o Arsenal, detentor da melhor defesa da Premier League, foi vazado múltiplas vezes quando essas equipes se enfrentaram no primeiro turno, empatando por 2-2 no Stamford Bridge.

Palpite 2 - Arsenal x Chelsea - Chelsea marcar pelo menos um gol: 1.50 na Betano.

Bukayo Saka, maior influenciador de gols no Arsenal

Analisando o ranking dos Gunners, Saka está na liderança de gols e também de assistências, com 14 e oito, respectivamente.

Mesmo sem marcar no último jogo do Arsenal, Saka tentou quatro finalizações diante do Wolverhampton.

O camisa 7 do Arsenal tem uma média de três chutes por aparição na Premier League. Sendo assim, com este tipo de agressividade, totaliza 22 contribuições para gols em 31 jogos.

Palpite 3 - Arsenal x Chelsea - Bukayo Saka ter três ou mais chutes: 1.82 na Betano.