Palpite Arsenal x Brighton - Premier League - 17/12/23

Os Gunners chegam com fome após perderem a liderança da Premier League na última rodada. A equipe de Mikel Arteta recebe os Seagulls em boa fase.

Dois dos melhores ataques da Premier League se encontram no Emirates Stadium. Confira os nossos palpites para este jogo válido pela 17ª rodada da Premier League.

Aposta Palpite Odd Resultado Vitória do Arsenal 1.47 na Betano Jogador marcar a qualquer momento Bukayo Saka 2.80 na Betano Total de passes de um jogador Declan Rice 73 ou mais 1.82 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Veja oferta exclusiva com o código promocional Betano

Descubra como funciona o código bônus bet365

Conheça o código Stake

Gunners defendem invencibilidade no Emirates Stadium

O atual vice-líder do Campeonato Inglês faz excelente temporada, apenas um ponto atrás do Liverpool, que ocupa a primeira colocação.

O desempenho em casa do Arsenal é a fundação de uma bela campanha. No Emirates Stadium a equipe de Mikel Arteta ainda não perdeu na temporada.

A invencibilidade do Arsenal em casa se estende a todas as competições. Em 11 jogos como mandante, os Gunners possuem nove vitórias e dois empates.

Palpite 1 - Arsenal x Brighton - Vitória do Arsenal: 1.44 na Betano.

Saka cada vez mais em um papel de liderança

O jovem Bukayo Saka segue crescendo como um dos principais jogadores não só do Arsenal, mas de toda a Premier League, e seus números corroboram isto.

Empatado com Eddie Nketiah, ambos tendo marcado cinco vezes, Saka tem o maior número de gols de um jogador do Arsenal na Premier League

Além dos cinco no Campeonato inglês, Saka anotou mais três na Champions League, elevando o seu total para oito na temporada, sem contar suas inúmeras assistências.

Palpite 2 - Arsenal x Brighton - Bukayo Saka marcar a qualquer momento: 2.80 na Betano.

Rice é influente em seu primeiro ano no Arsenal

O meio-campista Declan Rice chegou e se encaixou como uma luva neste esquema de Mikel Arteta.

Rice trabalha bem em todos os estágios do jogo, fazendo um trabalho interessante na construção lá de trás.

Nos últimos três jogos da Premier League, Rice tentou pelo menos 75 passes em todos.

Palpite 3 - Arsenal x Brighton - Declan Rice para ter pelo menos 73 passes: 1.82 na Betano.