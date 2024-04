Palpite Arsenal x Bayern de Munique - Champions League - 9/4/24

Participando das quartas de final da Champions League pela primeira vez desde 2010, os Gunners encontram um velho conhecido no Gigante da Baviera.

O jogo de ida deste duelo será disputado no Emirates Stadium. Esses são os nossos palpites para o embate entre Arsenal e Bayern de Munique.

Aposta Palpite Odd Resultado Vitória do Arsenal 1.73 na KTO Total de gols de uma equipe Arsenal marcar dois ou mais gols 1.70 na KTO Jogador acertar o alvo a qualquer momento Harry Kane 1.28 na KTO

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da KTO.

Momentos opostos entre Arsenal e Bayern de Munique

Os comandados de Mikel Arteta assumiram a liderança da Premier League após o empate do Liverpool por 2-2 diante do Man. United.

A equipe londrina se colocou nesta posição ao acumular 10 vitórias em seus últimos 11 jogos pelo Campeonato Inglês, inclusive vencendo os cinco mais recentes em seus domínios.

Já a equipe visitante nesta terça-feira (9), o Bayern de Munique, vem de duas derrotas seguidas na Bundesliga, sequência que deixa o Bayer Leverkusen a uma vitória de se garantir matematicamente como campeão alemão na atual temporada.

Palpite 1 - Arsenal x Bayern de Munique - Vitória do Arsenal: 1.73 na KTO.

Vulnerabilidade defensiva assombra equipe alemã

Na sua última aparição o Gigante da Baviera marcou duas vezes diante do 10º colocado Heidenheim, mas saiu de campo com uma derrota por 3-2.

Os três gols sofridos representaram a sétima vez nas últimas 12 partidas do Bayern de Munique, no qual a equipe de Thomas Tuchel levou múltiplos gols.

Se já não bastasse esse retrospecto ruim, o seu oponente na Champions League figura entre os ataques mais perigosos do futebol inglês nos últimos meses.

Desde o início de fevereiro, o time de Mikel Arteta foi a campo em 11 jogos e marcou incríveis 32 gols.

Palpite 2 - Arsenal x Bayern de Munique - Arsenal marcar dois ou mais gols: 1.70 na KTO.

Retorno de Kane a Inglaterra com grandes números no ano

Embora o desempenho coletivo possa ser decepcionante, Kane não tem deixado o que desejar em sua primeira temporada com o Bayern de Munique.

Mesmo na última partida, em derrota fora de casa, o camisa 9 deixou o seu, assim chegando a cinco gols e duas assistências nos seus últimos quatro jogos.

Kane chega nesses números sempre trazendo ameaças ao gol adversário com média de chutes por jogo de 4.8 e de 2.0 no alvo.

O centroavante do Gigante da Baviera acertou o alvo adversário pelo menos uma vez em sete de suas últimas oito aparições por todas as competições.

Palpite 3 - Arsenal x Bayern de Munique - Harry Kane acertar o alvo a qualquer momento: 1.28 na KTO.