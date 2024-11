Palpite Argentina x Peru - Eliminatórias da Conmebol - 19/11/24

Pela 12ª rodada das Eliminatórias da América do Sul para a próxima Copa do Mundo, a Argentina recebe o time do Peru.

O compromisso entre essas seleções está marcado para terça-feira (19 de novembro), às 21h, na La Bombonera, localizado em Buenos Aires. Confira, portanto, as dicas de apostas do nosso especialista.



Aposta Palpite Odd Resultado Argentina vence 1.17 na Betano Jogador a marcar Messi a qualquer momento 1.72 na Betano Ambos marcam Sim/Não Não 1.36 na Betano

*As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Argentina busca recuperação em casa

Atual campeã do mundo, da América e líder das Eliminatórias, a Argentina segue vivenciando momentos de grandeza no futebol.

Ainda que tenha sido derrotada em seu jogo mais recente, contra o Paraguai, por 2 a 1, a equipe vem para este próximo confronto confiante de que pode reencontrar as vitórias.

Afinal, a Albiceleste tem um time com jogadores muito mais talentosos que o elenco adversário, e ainda terá o apoio de sua apaixonada torcida na La Bombonera.

Palpite 1 - Argentina x Peru - Argentina vence: 1.17 na Betano.

Veja odds para resultado da partida

Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2, que abrange o resultado final da partida:

Messi é o maior artilheiro da Seleção Argentina

Lionel Messi ainda é uma das peças mais importantes no time argentino. Não à toa, ele é o artilheiro da disputa, com seis gols marcados.

Enfrentando agora uma seleção peruana que não tem uma defesa muito sólida, há espaços para acreditar que o camisa 10 possa marcar ao menos um gol neste duelo.

Vale lembrar que Messi, vestindo a camisa de sua seleção, é o maior artilheiro da história, tendo marcado 112 gols em 190 partidas disputadas (média de 0,59).

Palpite 2 - Argentina x Peru - Messi marca a qualquer momento: 1.72 na Betano.

Peru tem um ataque que carece de melhorias

Para este jogo, além da vitória da Argentina, acreditamos que os três pontos serão alcançados sem que os mandantes sofram gols neste duelo.

Por isso, outro palpite é para que não haja gols de ambas as equipes. Isso pode ser respaldado em dois fatores: o Peru tem o pior ataque da competição e a Argentina uma defesa sólida.

Os peruanos, em 11 jogos disputados até aqui, marcaram apenas três gols, o que estabelece uma modesta média de apenas 0,27 por rodada.

Palpite 3 - Argentina x Peru - Não para ambos marcam: 1.36 na Betano.