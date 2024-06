Palpite Argentina x Peru - Copa América - 29/06/24

Garantida na próxima fase após as duas primeiras rodadas, a Seleção Argentina encerra sua participação na fase de grupos em jogo contra o Peru.

Enquanto a Albiceleste tem seu futuro garantido, a Seleção Peruana precisa de uma combinação de resultados para avançar de fase em um esforço altamente improvável. A partida da Copa América acontece no sábado (29), às 21h.

Aposta Palpite Odd Resultado Vitória da Argentina 1.47 na Superbet Total de gols de uma equipe Peru não marcar 1.72 na Superbet Total de gols de uma equipe em um tempo Argentina marcar pelo menos um gol no segundo tempo 1.50 na Superbet

*As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Superbet..

Sete triunfos seguidos para a Albiceleste

Desde ser surpreendida em casa pelo Uruguai nas Eliminatórias para a Copa, a seleção comandada por Lionel Scaloni conhece apenas o triunfo no fim de seus embates.

A Argentina pode não ter sempre enfrentando oponentes de grande nível, particularmente em amistosos, mas possui a notória vitória diante do Brasil, além de ter batido Equador e mais recentemente o Chile.

Peru e Argentina não se enfrentam desde o ano passado, mas no confronto direto são três vitórias consecutivas para a Albiceleste, todas pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo.

Palpite 1 - Argentina x Peru - Vitória da Argentina: 1.47 na Superbet

Veja odds para resultado da partida

De acordo com as previsões das principais casas de apostas, a seleção da Argentina deve vencer a partida contra o Peru na Copa América 2024. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2, que abrange o resultado final da partida.

Um gol em quatro jogos

Após não conseguir uma vitória nas duas primeiras rodadas do torneio, apenas os três pontos servem para o Peru diante da atual campeã mundial e da Copa América.

Sem relevar os desafios maiores de enfrentar um oponente tão qualificado, o Peru lida com suas próprias decepções ofensivas.

Nos quatro jogos realizados em junho, o Peru marcou apenas um gol sem balançar as redes desde o tento do 1-0 contra El Salvador em seu último amistoso preparatório.

Palpite 2 - Argentina x Peru - Peru não marcar: 1.72 na Superbet

Argentina tem sido uma equipe de segundo tempo

Além do fato de não ter levado gol e saído com o triunfo nos seus dois jogos, a Argentina conta com o crescimento ao longo das partidas.

Os comandados de Lionel Scaloni marcaram três gols no torneio e todos vieram na etapa complementar de seus jogos.

Após enfrentar alguns problemas no início, tanto contra o Canadá quanto contra o Chile, a Argentina chegou aos triunfos por 2-0 e 1-0, respectivamente.

Palpite 3 - Argentina x Peru - Argentina marcar no segundo tempo: 1.50 na Superbet