Palpite Argentina x Costa Rica - Amistoso Internacional - 26/3/24

Argentina e Costa Rica, dois representantes do continente americano, realizam um jogo amistoso.

O confronto acontece no dia 26 de março (terça-feira), no United Airlines Field at the Memorial Coliseum, em Los Angeles. Confira, a partir da análise de nossos editores, os principais palpites para este confronto.

Aposta Palpite Odd Resultado Argentina vence ambos os tempos 2.25 na Betano Gols Mais/Menos Argentina mais de 2,5 1.98 na Betano Tempo do primeiro gol Antes/Depois Antes dos 27:59 minutos 1.75 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Argentina amplamente favorita

A seleção da Argentina é considerada a favorita para este duelo. Embora a partida seja realizada em campo neutro, os sul-americanos tem se mostrado como um dos conjuntos mais fortes do planeta.

Afinal, além da Argentina ser a atual campeã do mundo e da Copa América, a disparidade dos dois elencos é algo muito perceptível.

Outro ponto que designa o favoritismo à seleção albiceleste pode ser baseado no Ranking FIFA: os argentinos lideram a lista, enquanto a Costa Rica aparece na modesta 54ª posição.

Palpite 1 - Argentina x Costa Rica - Argentina vence ambos os tempos: 2.25 na Betano.

Argentina forte no setor ofensivo

O time comandado por Lionel Scaloni tem se destacado pelo seu forte setor ofensivo, composto por jogadores-chave como Lautaro, Álvarez e Di Maria. Todos em bom momento junto aos seus clubes.

Em sua última partida, realizada contra a seleção de El Salvador, a Argentina, mesmo sem contar com Messi, foi avassaladora, vencendo o confronto por 3 a 0 e, realizando 14 finalizações no alvo.

Nesse sentido, jogando contra uma equipe que teve dificuldades até mesmo na Liga das Nações, levando três gols do Panamá nas quartas de final, parece viável acreditar que a Argentina marque mais de dois gols.

Palpite 2 - Argentina x Costa Rica - Argentina mais de 2,5 gols: 1.98 na Betano.

Costa Rica deve sofrer pressão nos minutos iniciais

A seleção argentina, como já mencionado, tem um dos elencos mais fortes do mundo e um ataque potente. Sendo assim, devem buscar o gol desde os minutos iniciais do confronto.

Para embasar esse palpite, é importante considerar ainda que, nos três duelos recentes em que a Costa Rica perdeu, em todas as partidas houve gol antes do minuto 28.

Dessa forma, agora atuando contra a campeã do mundo, com jogadores de alto nível do meio-campo ao ataque, pode ser provável que a equipe sul-americana marque no começo do jogo.

Palpite 3 - Argentina x Costa Rica - Gol antes do minuto 27:59: 1.75 na Betano.