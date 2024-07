Palpite Argentina x Colômbia - Copa América - 14/07/24

Dezesseis seleções iniciaram o torneio e apenas duas restam na disputa pelo título da Copa América a ser determinado neste domingo (17).

Comandada por um técnico argentino em Néstor Lorenzo, a Colômbia tentará contrariar o retrospecto positivo da Albiceleste em decisões recentes

Comandada por um técnico argentino em Néstor Lorenzo, a Colômbia tentará contrariar o retrospecto positivo da Albiceleste em decisões recentes

Invencibilidade de 28 jogos encara seu maior teste

A Colômbia não sabe o que é perder há quase dois anos e meio, carregando essa série invicta que se iniciou antes mesmo de Néstor Lorenzo assumir o seu comando técnico.

Este período pode incluir alguns embates nos quais a superioridade técnica da Colômbia era muito clara, mas não deixa de ter vitórias emblemáticas.

A Seleção Colombiana chegou a derrotar Alemanha, Espanha, Brasil e nesta Copa América pode não ter superado a Seleção Brasileira, mas foi amplamente superior e o empate conquistado a favoreceu na chave.

Não se diminui o feito da Argentina de chegar até aqui sofrendo apenas um gol, mas o Uruguai foi um oponente bem mais desafiador na semifinal contra a Colômbia do que qualquer equipe que a Albiceleste enfrentou.

Colômbia de inícios impactantes na Copa América

A Seleção Colombiana ainda não sabe o que é ir para o intervalo com o zero no marcador, anotando pelo menos um gol na etapa inicial de todos os seus jogos.

O volante Jefferson Lerma foi o último atleta a manter essa marca, fazendo o único gol da semifinal contra o Uruguai aos 39 minutos da etapa inicial.

Embora não tenha os mesmos números ofensivos de peso, a Argentina também saiu na frente do placar nos seus duelos eliminatórios diante de Equador e Canadá.

Los Cafeteros a um jogo de fazer história

Os números ofensivos podem até ter sido influenciados por goleadas contra oponentes bem inferiores à Argentina, mas mesmo nos seus principais desafios, a Colômbia manteve sua agressividade.

Na semifinal contra o Uruguai, a seleção comandada por Néstor Lorenzo acumulou 11 finalizações, mesmo número de seu oponente, apesar de ter jogado um tempo inteiro com um homem a menos.

Enfrentando o Brasil na fase de grupos, a Colômbia teve quase o dobro de finalizações, terminando com 13 arremates contra apenas sete da Seleção Brasileira.

