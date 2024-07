Palpite Argentina x Canadá - Copa América - 9/7/24

Na terça-feira (9), às 21h, a Seleção da Argentina, visando chegar à final, enfrenta o Canadá, que tem o mesmo objetivo.

Confira os palpites selecionados por nossa equipe editorial para esse duelo que será realizado no MetLife Stadium, situado em Nova Jersey.

Aposta Palpite Odd Resultados especiais Argentina vence e não sofre gols 1.89 na F12 Bet Jogador a marcar Lautaro a qualquer momento 2.19 na F12 Bet Equipe com mais escanteios Argentina 1.25 na F12 Bet

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da F12 Bet.

Argentina tem a melhor defesa do campeonato

A Argentina, nesta competição, ostenta o fato de ser detentora da melhor defesa: em cinco partidas sofreu apenas um gol, média de 0,2.

Ainda, vale ressaltar que no histórico contra o Canadá, os hermanos nunca foram vazados. Nos dois jogos registrados venceram por 2 a 0 e 5 a 0.

Ainda, vale ressaltar que a Argentina conta com um dos melhores goleiros do mundo quando o assunto é defender sua seleção. Emiliano Martínez vem realizando grandes apresentações defendendo sua equipe.

Palpite 1 - Argentina x Canadá - Argentina vence e não sofre gols 1.89 na F12 Bet.

Veja odds para resultado da partida

De acordo com as previsões das principais casas de apostas, a Argentina sairá vitoriosa no jogo contra o Canadá, na semifinal da Copa América 2024. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2, que abrange o resultado final da partida.

Lautaro na artilharia da competição

Campeão italiano com a Internazionale, Lautaro teve um desempenho fundamental para o seu clube na temporada, marcando 27 gols em 44 partidas.

O atacante em questão é atualmente o artilheiro da Copa América, até aqui, em quatro partidas disputadas ele conseguiu mandar a bola para o fundo das redes em quatro oportunidades.

Ou seja, estatisticamente falando, ele marca ao menos um gol por jogo neste torneio continental.

Palpite 2 - Argentina x Canadá - Lautaro marca a qualquer momento: 2.19 na F12 Bet.

Argentina tem tido muitos escanteios a favor

A equipe comandada por Lionel Scaloni vem tendo uma abordagem mais ofensiva durante esta edição da Copa América.

Com esse estilo de jogo mais propositivo, a Argentina foi a equipe com mais escanteios em três de seus quatro jogos no torneio continental.

Ao todo foram 26 tiros de canto neste recorte de quatro partidas, estabelecendo uma média de 6,5 por jogo.

Palpite 3 - Argentina x Canadá - Argentina equipe com mais escanteios: 1.25 na F12 Bet.