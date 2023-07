Palpite América-MG x Palmeiras - Campeonato Brasileiro - 30/7/23

Confira os palpites para apostar em América-MG x Palmeiras, no Brasileirão.

Nossos especialistas selecionaram palpites interessantes para o jogo de futebol:

Aposta Palpite Odd Vitória Palmeiras vence 2.05 na bet365 Quantidade de gols por time Palmeiras para marcar dois ou mais gols 2.10 na bet365 Vitória e gols Vitória do Palmeiras por dois ou mais gols 4.00 na bet365

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no

site da bet365

.

Saiba qual o código bônus bet365

Confira nosso guia de Apostas Brasileirão

Veja nossas dicas de como apostar em futebol

Verdão tem bom histórico fora de casa contra o América Mineiro

Mesmo com o mando de campo, a equipe mineira tem encontrado dificuldades em derrotar o Palmeiras. Em duelos recentes, o Coelho tem apenas uma vitória em oito partidas contra o Verdão, em Belo Horizonte.

Na sua campanha de título da temporada passada, a equipe de Abel Ferreira levou a melhor em ambos os jogos contra o América-MG, com triunfos por 2-1, e 1-0.

Pendendo ainda mais o prognóstico a favor da equipe visitante, o América Mineiro não vence me casa pelo Brasileirão desde o início de junho, quando derrotou o Corinthians por 2-0.

Palpite 1 - América Mineiro x Palmeiras - Vitória do Palmeiras: 2,05 na bet365.

Duelo de melhor ataque contra pior defesa

O Palmeiras entra nesta 17ª rodada empatado com o líder Botafogo como os dois melhores ataques deste Brasileirão, ambos com 28 gols em 16 jogos.

Já a equipe dona da casa traz consigo os piores números defensivos da competição, sofrendo uma média superior a dois gols por jogo, concedendo 33 em apenas 15 rodadas, já que teve um jogo adiado recentemente.

Mesmo em meio a uma certa queda de desempenho em rodadas recentes, o Palmeiras marcou dois gols em metade dos seus últimos quatro jogos como visitante, enfrentando equipes superiores ao América Mineiro.

Palpite 2 - América Mineiro x Palmeiras - Palmeiras para marcar dois ou mais gols: 2.10 na bet365.

Potencial para goleada no Estádio Independência

Mesmo com o apoio de sua torcida, o América Mineiro não vem conseguido impor tremenda resistência aos seus oponentes, sofrendo uma média de dois gols por jogo em casa (14 em sete).

Desde o início de maio, o Palmeiras conquistou 10 vitórias em todas as competições, e em cada um destes triunfos, a equipe de Abel Ferreira saiu de campo com uma vantagem de pelo menos dois gols no placar.

Palpite 3 - América Mineiro x Palmeiras - Vitória do Palmeiras por dois ou mais gols: 4.00 na bet365.