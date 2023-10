Palpite América-MG x Grêmio - Campeonato Brasileiro - 28/10/23

Saiba os palpites América-MG x Grêmio, no Campeonato Brasileiro. Veja odds e dicas de apostas.

Neste confronto da 30ª rodada do Brasileirão, o América-MG recebe o Grêmio. O confronto acontece no dia 28 de outubro (sábado), no Estádio Independência, em Belo Horizonte.

Com isso, nossos especialistas selecionaram palpites interessantes para esta partida!

Aposta Palpite Odd Resultado América-MG 2.82 na Betano Ambos marcam Sim/Não Sim 1.62 na Betano Gols Mais/Menos Grêmio mais de 1,5 2.35 na Betano

Grêmio apresenta melhoras

Na rodada anterior, o Tricolor Gaúcho conseguiu uma importante vitória sobre o Flamengo, de virada. Na ocasião, a equipe comandada por Renato Gaúcho venceu a partida por 3 a 2.

A vitória conquistada neste meio de semana deu fim a uma sequência de quatro jogos sem vencer. O time está novamente na disputa por uma vaga direta na Libertadores de 2024.

Já o América-MG vem de um saldo de cinco derrotas e três empates. Como mandante, a equipe mineira vem de três derrotas seguidas, algo que preocupa seus torcedores. Por isso, um dos melhores palpites é a vitória do Grêmio.

Palpite 1 - América-MG x Grêmio - Grêmio vence: 2.82 na Betano.

Ambos precisam vencer

No retrospecto recente, quatro dos últimos cinco jogos do Grêmio tiveram as duas equipes marcando. A única exceção foi quando perdeu para o São Paulo por 3 a 0, na vigésima oitava rodada.

Do lado do América-MG, algo similar vem acontecendo: seus cinco jogos mais recentes neste Campeonato Brasileiro apresentaram partidas com bola na rede dos dois lados.

Ainda, para embasar esse palpite, nos últimos quatro confrontos diretos entre essas equipes, tanto Grêmio quanto América-MG conseguiram balançar as redes. Para esta partida, visando que ambos precisam da vitória, algo similar pode acontecer.

Palpite 2 - América-MG x Grêmio - Sim para ambos marcam: 1.62 na Betano.

América-MG tem a pior defesa do Brasileirão

O Coelho foi o primeiro time nesta competição nacional a atingir a marcar de 60 gols sofridos. Sendo assim, a equipe apresenta a defesa mais vazada do campeonato.

Fazendo as contas, a equipe mineira disputou 29 jogos até aqui, o que lhe deixa com uma média de gols sofridos estabelecida em 2,06 por jogo. Números esses que explicam o fato da equipe estar na lanterna do Brasileirão.

Por outro lado, o Grêmio tem um dos melhores ataques deste campeonato: foram 46 gols em 29 partidas (média de 1,58 por jogo). Dessa forma, é prudente acreditar que o poder ofensivo do Imortal se sobressaia contra a defesa mineira.

Palpite 3 - América-MG x Grêmio - Grêmio marca mais de 1,5 gol: 2.35 na Betano.