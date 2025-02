Palpite América-MG x Cruzeiro - Campeonato Mineiro - 05/02/25

Jogando pela sexta rodada do Campeonato Mineiro, um clássico: o América recebe o Cruzeiro.

Jogando pela sexta rodada do Campeonato Mineiro, um clássico: o América recebe o Cruzeiro.

O compromisso entre esses rivais está marcado para quarta-feira (5 de fevereiro), às 22h, no Independência, localizado em Belo Horizonte. Confira, portanto, as dicas de apostas do nosso especialista.



Aposta Palpite Odd Resultado Empate 3.40 na Betano Jogador a marcar Gabriel Barbosa a qualquer momento 2.87 na Betano Gols Mais/Menos Mais de 2,5 2.18 na Betano

*As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.



Confira quais são as melhores casas de apostas

Saiba como fazer os seus palpites com os melhores apps de apostas

Cruzeiro ainda não empolga

Mesmo com atletas de renome, como Cássio, Fagner, Dudu e Gabriel, a Raposa ainda não está devidamente encaixada, o que vem gerando dúvidas.

O América-MG, por outro lado, vem realizando uma campanha consistente, uma vez que ao lado do Atlético, é o único time que não perdeu ainda.

Diante disso, considerando o Cruzeiro a equipe com elenco mais forte, mas sendo o América a equipe a atuar em casa, é esperado um duelo de bastante equilíbrio.

Palpite 1 - América-MG x Cruzeiro - Empate: 3.40 na Betano.

Veja odds para resultado da partida

Separamos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre América-MG x Cruzeiro pelo Campeonato Mineiro nas principais casas de apostas da atualidade.



Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2, que abrange o resultado final da partida:



As odds para esta partida não estavam disponíveis até o momento desta publicação. Consute-as diretamente no site da Betano.

Gabriel Barbosa na artilharia do Campeonato Mineiro

Uma das contratações mais comentadas nesta janela de transferência foi, certamente, a de Gabriel, que saiu do Flamengo para se juntar ao Cruzeiro.

O atleta demorou um pouco mais para se encaixar no sistema adotado pelo ex-técnico do time, Fernando Diniz, mas hoje em dia já demonstra seu poder ofensivo e é o atual artilheiro do estadual.

Até aqui, Gabriel realizou três jogos no Campeonato Mineiro e conseguiu marcar quatro gols, o que estabelece uma média de 1,33 por rodada.

Palpite 2 - América-MG x Cruzeiro - Gabriel Barbosa marca a qualquer momento: 2.87 na Betano.

É esperado um jogo de muitos gols

Ao analisar os dois últimos jogos do Cruzeiro, contra Uberlândia e Itabirito, em ambas as partidas o total de gols ficou acima de 2,5.

Ainda, consultando o histórico recente deste duelo, notamos que houve três ou mais gols entre esses times nos três encontros mais recentes.

É importante considerar também que o América-MG é dono do melhor ataque do campeonato, o que pode respaldar ainda mais este palpite.

Palpite 3 - América-MG x Cruzeiro - Mais de 2,5 gols: 2.18 na Betano.