Palpite América-MG x Bragantino – Copa Sul-Americana – 3/8/23

Veja palpites para América-MG x Bragantin, no jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana.

Nosso especialista em apostas selecionou três sugestões de apostas:

Aposta Palpite Odd Vitória Bragantino vence 2.62 na bet365 Ambas equipes marcam Não 1.83 na bet365 Mais/menos gols Menos de 2,5 gols 1.66 na bet365

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no

site da bet365

.

América Mineiro com problemas

Esta é a primeira vez que o América Mineiro chega à fase de mata-mata de um competição continental.

Se o Coelho parece estar bem na Copa Sul-Americana, em especial após ter arrasado o Colo-Colo no jogo de ida do play-off de acesso às oitavas de final, de 5 a 1, não pode dizer o mesmo nas competições nacionais.

Essa foi a única vitória do time mineiro nos seus últimos seis jogos. Esta temporada, perdeu 15 dos 28 jogos disputados e venceu apenas dois no Brasileirão.

Sem vencer há sete rodadas no campeonato brasileiro, o Coelho está em penúltimo lugar brigando para sair da zona de rebaixamento.

Com um adversário brasileiro nas oitavas de final, parece complicado para o América sequer pontuar.

Palpite 1 - América-MG x Bragantino – Bragantino vence: 2,62 na bet365.

Bragantino se dá bem no Raimundo Sampaio

O Bragantino se tem dado bem nas visitas mais recentes ao Raimundo Sampaio, vencendo quatro dos seus últimos cinco jogos nesse estádio. Porém, no final da temporada passada perderam de 4 a 1 na casa do Coelho.

O time de Pedro Caixinha venceu tranquilamente, no final de semana, contra o Fortaleza, de 3-0, terminando com uma série de três jogos sem vencer.

O time paulista está fazendo uma boa temporada, encontrando-se em sexto lugar no Brasileirão, em um dos lugares de acesso à Copa Libertadores.

Na Copa Sul-Americana passou em primeiro lugar do Grupo C, evitando assim o play-off de acesso às oitavas.

O Bragantino é um time regular, muito equilibrado e deverá aguentar os ataques do rival sem sofrer gols.

Palpite 2 - América-MG x Bragantino – Ambas as equipes marcam - Não: 1,83 na bet365.

Uma defesa fraca contra um ataque pouco inspirado

O Coelho tem o pior registro defensivo do Brasileirão, com 37 gols sofridos em 18 jogos, cinco gols de diferença para a segunda pior defesa, do Coritiba, e nove para a terceira, do Vasco da Gama – os três times no fundo da tabela.

O Bragantino tem encontrado problemas para marcar gols, o que é curioso olhando para os 21 gols que marcou nos seis jogos da fase de grupos da Copa Sul-Americana.

Assim, esperamos uma vitória do time paulista a zero, assegurando uma vantagem confortável para o jogo de volta.

Palpite 3 - América-MG x Bragantino – Menos de 2,5 gols: 1,66 na bet365.