Palpite América-MG x Bragantino - Campeonato Brasileiro - 19/9/23

Saiba os melhores palpites para o jogo América-MG x Bragantino, na 24{ rodada do Campeonato Brasileiro.

O América-MG, que vem reagindo, recebe o Bragantino nesta terça-feira. Com isso, nossos especialistas selecionaram palpites interessantes para esta partida que se desenha como fundamental para os objetivos de ambos os times. Confira!

Aposta Palpite Odd Ambos marcam Sim/Não Sim 1.72 na Betano Resultado América-MG ou Empate 1.60 na Betano Gol Mais/Menos Mais de 2,5 2.00 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano .

América-MG marcou gol em seus últimos seis jogos

O América-MG, penúltimo colocado do Brasileirão, na tentativa de sair da zona de rebaixamento, vem tentando reagir na competição. Dessa forma, a equipe tem se lançado mais ao ataque, como resultado, marcou gol em seis de seus últimos seis jogos.

Nessa série de partidas, a equipe mineira conseguiu anotar ao todo nove gols, o que estabelece uma média de 1,5 por partida para a equipe. Ainda, nesses seis jogos, sofreu outros onze.

Outro ponto para embasar este palpite, é que além do ataque estar dando resultados, o Coelho tem uma das piores defesas do campeonato, tendo sofrido 47 gols em 22 jogos: média superior a dois por partida.

Palpite 1 - América-MG x Bragantino - Sim para ambos marcam: 1.72 na Betano.

América-MG tem vantagem no retrospecto histórico

Ao longo da história, essas equipes se enfrentaram em 22 ocasiões. Dessas, a vantagem é da equipe mineira, que venceu dez vezes, contra 6 do Massa Bruta e outros seis empates.

Contudo, nos jogos mais recentes, disputados em 2023, esses times se cruzaram em três ocasiões, e tivemos exatamente três empates. Os jogos foram 3 a 3 e 1 a 1 durante a Sul-Americana, e 2 a 2 no primeiro turno do Brasileirão.

Dessa forma, com esse retrospecto recente somado ao histórico do confronto, achamos prudente acreditar em um jogo de dupla chance para América-MG ou Empate como resultado final.

Palpite 2 - América-MG x Bragantino - Chance Dupla América-MG ou Empate: 1.60 na Betano.

Ambas as equipes com bons jogadores no ataque

Durante esses 22 confrontos registrados entre essas equipes, o América-MG marcou 33 gols (média de 1,5 por jogo). Já o Bragantino anotou 26 (média de 1,16).

Ou seja, ainda que os índices individuais não apresentem os números do nosso palpite, a média dos dois clubes somadas chegam a 2,66. E esse pode ser um número alcançável, visto que o Bragantino busca vaga no G4 e o Coelho busca fugir do Z4.

Ainda, vale ressaltar que as duas equipes tem no elenco jogadores artilheiros. Mastriani, do América, inclusive, marcou nove na Sul-Americana e é o artilheiro da competição continental. Enquanto Sasha e Sorriso, do Bragantino, no Brasileirão, marcaram cinco gols cada.

Palpite 3 - América-MG x Bragantino - Mais de 2,5 gols: 2.00 na Betano.