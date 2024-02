Palpite América-MG x Atlético-MG - Campeonato Mineiro - 24/2/24

Na sétima rodada do Campeonato Mineiro, o América-MG recebe o atual campeão, Atlético-MG.

O confronto acontece no dia 24 de fevereiro (sábado), no Estádio Independência, em Belo Horizonte. Confira as análises de nossos editores e os principais palpites para este confronto.

Aposta Palpite Odd Resultado Chance Dupla América-MG ou Empate 2.00 na Betano Gols Mais/Menos Mais de 2,5 2.02 na Betano Jogador a marcar Hulk a qualquer momento 2.37 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

América-MG é o único invicto do campeonato

Em seis jogos disputados pelo campeonato mineiro, o Coelho soma quatro vitórias e dois empates. Como resultado disso, lidera o Grupo C com 14 pontos alcançados.

O Atlético-MG, por sua vez, antes do início da competição era cotado como o grande favorito da liga estadual, mas alguns tropeços fizeram com que o time enfrentasse uma certa pressão de seus torcedores.

Ambos times já tiveram um clássico no Campeonato Mineiro. O América venceu o Cruzeiro por 2 a 0, e o Galo perdeu para a Raposa por 2 a 0. Somado esse retrospecto com o fator casa, o América se apresenta como boa opção para não ser derrotado.

Palpite 1 - América-MG x Atlético-MG - América-MG ou empate: 2.00 na Betano.

Coelho com o ataque mais efetivo do campeonato

O América-MG vem apresentando o ataque mais eficiente do Campeonato Mineiro. Até aqui foram 16 gols em seis partidas, ou seja, uma média de 2,66 por rodada.

Ainda, no confronto histórico, é importante observar que, em 292 jogos disputados, o Atlético marcou 514 gols (média de 1,76), e o América anotou 314 (média de 1,08). Ou seja, somando as estatísticas, a média estabelecida do confronto indica 2,84.

Como contraponto a este palpite, vale mencionar que o América tem a melhor defesa do campeonato, sendo vazado apenas uma vez. Contudo, nos últimos doze confrontos diretos, o Coelho sofreu ao menos um gol do Galo.

Palpite 2 - América-MG x Atlético-MG - Mais de 2,5 gols: 2.02 na Betano.

Hulk é o artilheiro do Galo na temporada

Com quatro gols marcados em cinco jogos na competição, Hulk apresenta uma média interessante no campeonato mineiro: 0,8 por partida.

Com esses quatro tentos anotados, o atacante do Galo se posiciona como vice-artilheiro da competição. Isso porque Mastriani (ex-América) e Igor Bahia (Tombense) têm seis gols cada um.

Com esses números e conhecendo o talento do atleta tanto em chutes de longa distância, bola parada ou em arrancadas, acreditamos na possibilidade de Hulk conseguir ajudar sua equipe marcando ao menos um gol.

Palpite 3 - América-MG x Atlético-MG - Hulk para marcar a qualquer momento: 2.37 na Betano.