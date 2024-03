Palpite América-MG x Atlético-MG - Campeonato Mineiro - 17/3/24

Após conquistar uma boa vantagem em casa, o Galo busca segurar os esforços do Coelho na Arena Independência e garantir seu lugar na final estadual.

América-MG e Atlético-MG se encontram neste domingo (17) pela terceira vez nesta temporada. Confira os nossos palpites para o clássico na semifinal do Campeonato Mineiro.

Aposta Palpite Odd Resultado Empate 3.50 na Betano Ambas as equipes marcam Sim 1.88 na Betano Total de gols de uma equipe América-MG marcar pelo menos um gol 1.57 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Galo joga por empate ou até derrota por um gol

Após vencer em casa por 2-0 o primeiro jogo desta semifinal, o time de Luiz Felipe Scolari vai ao Independência com boas possibilidades de avançar.

Nas últimas duas visitas à casa do Coelho, o Galo saiu de campo com um empate, ambos por 1-1 em partidas válidas pela primeira fase do Mineiro e o Brasileirão de 2023.

São três empates nos quatro duelos mais recentes entre as equipes com mando do América-MG.

Palpite 1 - América-MG x Atlético-MG - Empate: 3.50 na Betano.

Equilíbrio e gols em duelos no Independência

O Coelho não tem conseguido levar a melhor diante de seu rival mesmo atuando em casa, e isso passa muito por sempre estar sendo vazado em seus domínios neste duelo.

A equipe do Galo marcou pelo menos uma vez em suas sete partidas mais recentes como visitante contra o América-MG.

Considere também que nos cinco jogos mais recentes com mando do Coelho, as duas equipes balançaram as redes neste embate.

Palpite 2 - América-MG x Atlético-MG - Sim para ambas as equipes marcarem: 1.88 na Betano.

Melhor ataque do estadual retorna a sua casa

Ofensivamente, nenhuma equipe tem sido tão produtiva quanto o América-MG neste Campeonato Estadual, possuindo 18 gols em nove jogos, contando as fases eliminatórias.

Mesmo nos grandes duelos a equipe do América-MG tem aparecido bem, com exceção justamente para o duelo de ida da semifinal.

Em dois de três confrontos contra equipes da Série A, o Coelho balançou as redes ao menos uma vez, marcando dois na Raposa e um no Galo durante a primeira fase.

Palpite 3 - Cruzeiro x Tombense - América-MG marcar pelo menos um gol: 1.57 na Betano.