Palpite: Alianza Lima x Atlético-MG – Copa Libertadores – 6/6/23

Confira as melhores odds para o jogo entre o Alianza Lima e o Atlético Mineiro pela Copa Libertadores 2023.

O Atlético-MG viaja até ao Estádio Alejandro Villanueva, para enfrentar o Alianza Lima, esta terça-feira, 6 de junho, às 21h de Brasília, pela 5ª rodada da fase de grupos da Copa Libertadores.

Atual segundo da chave G, em igualdade pontual com o Libertad, mas com vantagem no saldo de gols, o time mineiro precisa vencer o lanterninha mais uma vez.

No jogo de ida entre os dois, no Independência, pela terceira rodada, o Galo venceu por 2-0, com bis do meia Igor Gomes.

Dicas de apostas Alianza Lima x Atlético-MG

Nosso especialista em apostas de futebol oferece três dicas de apostas e palpites para o confronto entre Alianza Lima e Atlético-MG pela Copa Libertadores 2023.

Atlético Mineiro para ganhar

1.72 na bet365

1.70 na Betano

Menos de 2.5 gols

1.80 na bet365

1.75 na Betano

Chance Dupla – Empate ou Atlético Mineiro

1.28 na bet365

1.40 na Betano

As odds foram coletadas no momento da redação deste texto, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas em tempo real nas casas de apostas.

Favoritismo do visitante

A duas rodadas de terminar o estágio de classificação, o Galo precisa vencer o Alianza Lima para não se complicar nas contas e se firmar entre os classificados da Libertadores.

O atual bicampeão peruano é um time instável, que saiu atrás no placar em quatro dos últimos cinco jogos, e chega de uma derrota frente ao ADT, 15º colocado da Liga1.

A apenas um ponto de distância da liderança do grupo e com um elenco melhor que o adversário, o time de Eduardo Coudet está bem cotado para vencer o duelo.

Aposta 1 - Alianza Lima x Atlético-MG - Atlético Mineiro para Ganhar: 1.72 na bet365, 1.73 na Sportingbet e 1.70 na Betano.

Defesa apertada em busca dos pontos

Necessitando vencer para se manter na competição, se espera que o Alianza Lima aperte na defesa para tentar travar a qualidade dos artilheiros visitantes.

Considerando que os mineiros tendem a desperdiçar oportunidades em demasia e marcaram apenas dois gols em suas últimas quatro partidas, isso pode ser mais fácil do que o esperado.

Vale notar que jogando em casa no Matute, os blanquiazules venceram todas as oito partidas que fizeram pelo Apertura 2023, tendo sofrido uma média de 0,25 gols por jogo.

Aposta 2 - Alianza Lima x Atlético-MG - Menos de 2.5 gols: 1.80 na bet365, 1.73 na Sportingbet e 1.75 na Betano.

Respeito pelo adversário

Apesar da diferença de nível entre a Liga1 e a Série A, o time da capital peruana não pode ser descartado e já mostrou que pode causar problemas aos adversários, somando quatro pontos na competição continental.

Mesmo ocupando a lanterna do grupo, o Alianza Lima ainda não está eliminado da Libertadores, e frente a um Galo mais desgastado pode conseguir um precioso ponto para alimentar seus sonhos de mata-mata.

A chance dupla permite uma aposta de baixo retorno, mas também de baixo risco para apostadores mais cautelosos.

Aposta 3 - Alianza Lima x Atlético-MG - Chance Dupla – Empate ou Atlético Mineiro: 1.28 na bet365, 1.17 na Sportingbet e 1.20 na Betano.