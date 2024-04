Palpite Alianza Lima x Fluminense - Copa Libertadores - 3/4/24

Pela primeira partida da fase de grupos da Libertadores, o Alianza Lima recebe o atual campeão, o Fluminense.

O confronto acontece no dia 3 de abril (quarta-feira), no Estádio Alejandro Villanueva, em Lima. Confira as análises de nosso time de editores, que contempla palpites e dicas de apostas interessantes para este compromisso.

Aposta Palpite Odd Resultado Fluminense vence 1.79 na Betano Ambos marcam Sim/Não Sim 1.95 na Betano Jogador a marcar Cano a qualquer momento 2.20 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Abra sua conta em uma das melhores casas de apostas, com o código promocional Betano

Conheça uma nova plataforma para palpites com o código bônus Superbet

Descubra como funciona a casa Bwin apostas

Fluminense chega com status de atual campeão

O atual campeão da Libertadores e da Recopa Sul-Americana chega para este duelo com certa pressão, devido a sua queda nas semifinais do Campeonato Carioca.

A equipe comandada por Fernando Diniz, embora realize sua estreia longe de seus domínios, ainda assim tem o favoritismo para a partida. Isso pode ser respaldado pelo seu elenco muito mais robusto.

O Alianza Lima vem embalado por duas vitórias, mas, por outro lado, o Tricolor das Laranjeiras vem se preparando há quase vinte dias para sua estreia, o que certamente pode lhes garantir uma vantagem.

Palpite 1 - Alianza Lima x Fluminense - Fluminense vence: 1.79 na Betano.

Ambos querem começar bem no Grupo A

As duas equipes estreiam na competição com um objetivo em comum: marcar pontos para que assim fiquem bem posicionados nesta chave que é bastante complicada.

O Alianza Lima certamente vai se aproveitar do fator campo, uma vez que será o mandante do duelo. O Fluminense, por sua vez, vai se aproveitar de seu longo período de preparação para buscar o gol.

Nesse sentido, essa pode ser uma partida bastante aberta e dinâmica, o que pode gerar espaços para que ambos os times marquem gols.

Palpite 2 - Alianza Lima x Fluminense - Sim para ambos marcam: 1.95 na Betano.

O último artilheiro da Libertadores retorna ao torneio

Na temporada passada, Germán Cano ficou no top 5 dos artilheiros do mundo, foram 40 gols marcados em 61 jogos realizados.

Desses quarenta gols, 13 deles foram anotados na Copa Libertadores da América. Como resultado, o argentino terminou aquela edição como artilheiro do campeonato.

Sua temporada de 2024 não tem sido das melhores, é verdade, mas não se pode duvidar do potencial de Cano, o qual é um jogador altamente prolífico.

Palpite 3 - Alianza Lima x Fluminense - Cano marca a qualquer momento: 2.20 na Betano.