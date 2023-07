Palpite Alemanha x Marrocos – Copa do Mundo Feminina – 24/7/23

Confira as melhores odds para o jogo entre Alemanha e Marrocos pela primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo Feminina.

Aposta Palpite Odd Vitória Alemanha vencer 1.04 na bet365 Mais/menos gols Mais de 2.5 gols 1.36 na bet365 Jogadora marcar gol Alexandra Popp marcar a qualquer hora 1.44 na bet365

As odds foram coletadas no momento da redação deste texto, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas em tempo real na casa de apostas.

Favoritismo é da seleção alemã

Quando se opõe uma seleção bicampeã mundial a uma estreante em Copas do Mundo, é fácil perceber qual é o azarão.

Se isso não bastasse para justificar o favoritismo da Alemanha para vencer este encontro, vale notar que Marrocos é o segundo time com a classificação mais baixa da FIFA competindo no torneio, acima apenas da Zâmbia.

E apesar dos resultados inconstantes da fase de preparação para esta Copa, somando um empate, duas derrotas e duas vitórias intercaladas, a seleção europeia tem um elenco mais forte e experiente para conseguir garantir a vitória neste jogo.

Palpite 1 - Alemanha x Marrocos - Alemanha para vencer: 1.04 na bet365.

Gols são esperados

Sob o comando de Martina Voss-Tecklenburg, a Alemanha fez uma campanha de classificação incrível, vencendo nove de suas dez partidas, e marcando 47 gols no processo.

Por isso se espera que a DFB-Frauen consiga balançar com facilidade as redes marroquinas nesta segunda-feira e que o faça mais do que uma vez.

Já as Lionesas do Atlas não vencem há cinco encontros (três derrotas e dois empates) e não conseguiram fazer gol em nenhum desses encontros.

Palpite 2 - Alemanha x Marrocos - Mais de 2.5 gols: 1.36 na bet365.

Alexandra Popp deve marcar gol

A capitã da seleção alemã é uma artilheira temível e com eficácia comprovada. Na Eurocopa 2022, ela compartilhou a Chuteira de Ouro com Beth Mead da Inglaterra, ambas terminando com seis gols na competição.

Agora, junto com Lea Schuller no ataque, se espera que mais uma vez Popp lidere a linha ofensiva da Alemanha em uma campanha para chegar o mais longe possível no torneio mundial.

Fora da seleção, a jogadora de 32 anos veste a camisa do Wolfsburg, time pelo qual marcou 16 tentos na Frauen-Bundesliga nesta temporada.

Palpite 3 - Alemanha x Marrocos - Alexandra Popp para marcar a qualquer hora: 1.44 na bet365.