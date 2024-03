Palpite Alemanha x Holanda - Amistoso Internacional - 26/3/24

Alemanha e Holanda, duas tradicionais seleções do Velho Continente, realizam um jogo amistoso.

O confronto acontece no dia 26 de março (terça-feira), no Deutsche Bank Park, em Frankfurt. Confira, a partir da análise de nossos editores, os principais palpites para este clássico mundial.

Aposta Palpite Odd Resultado Alemanha vence 2.05 na Betano Ambos marcam Sim/Não Sim 1.55 na Betano Gols Mais/Menos Holanda mais de 0,5 1.31 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Crie sua conta com o código promocional Betano

Conheça uma nova casa de apostas com o código bônus Superbet

Descubra o top melhores sites de apostas do Brasil

Alemães empolgados após sucesso contra os franceses

A Alemanha, em sua partida mais recente, conseguiu um resultado, de certa forma, improvável. Mesmo sem o favoritismo, venceu a França em solo francês, pelo placar de 2 a 0.

Agora, podendo jogar diante de sua torcida, a equipe alemã se mostra com um leve favoritismo para vencer essa partida contra o forte time holandes.

Embora esse possa se apresentar como um jogo parelho, com muita igualdade em setores do campo, a Alemanha tem algumas peças fundamentais para vencer a partida, como Kroos, Gundogan, Musiala e Havertz.

Palpite 1 - Alemanha x Holanda - Alemanha vence: 2.05 na Betano.

É esperado um jogo com gols

A Alemanha, nos últimos 11 jogos, não foi vazada apenas em seu confronto mais recente, quando venceu a equipe francesa em um amistoso realizado no último sábado.

Do outro lado, a Holanda também realizou uma partida amistosa recentemente, e conseguiu vencer seu jogo diante da seleção da Escócia por um placar elástico de 4 a 0.

Ainda, é importante mencionar que no retrospecto recente deste confronto, nas últimas cinco ocasiões em que Alemanha e Holanda se enfrentaram, em pelo menos quatro oportunidades a média de gols ficou igual ou superior a três.

Palpite 2 - Alemanha x Holanda - Sim para ambos marcam: 1.55 na Betano.

Holanda marcou gols em seus últimos dez jogos

Nas últimas 10 partidas da Holanda, contando todas as competições oficiais e jogos amistosos, a equipe marcou ao menos um gol em todos esses duelos registrados.

No total, a Laranja Mecânica, neste recorte, marcou exatamente 25 gols. Somando esse total de bolas na rede e dividindo pelo número de partidas, a média apresentada fica em 2,5 por jogo.

Sendo assim, analisando o desempenho ofensivo da Holanda e a ineficiência que os alemães vinham apresentando, achamos que a Holanda pode conseguir marcar gol neste duelo.

Palpite 3 - Alemanha x Holanda - Holanda mais de 0,5 gols: 1.31 na Betano.