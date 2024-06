Palpite Alemanha x Escócia - Eurocopa - 14/6/24

O primeiro jogo da edição de 2024 da Eurocopa colocará frente a frente o país anfitrião diante da Seleção Escocesa na Allianz Arena.

Confira os nossos palpites para a estreia de Julian Nagelsmann na Seleção Alemã em uma competição oficial buscando guiar seu país ao quarto título deste torneio.

Aposta Palpite Odd Resultado Vitória da Alemanha 1.31 na Betano Jogador marcar a qualquer momento Kai Havertz 2.20 na Betano Total de defesas Angus Gunn ter quatro defesas ou mais 1.75 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Bons indícios na preparação alemã em 2024

Empilhando frustrações na última década, a Alemanha encarava um certo ceticismo em relação ao seu possível desempenho na Euro.

Contudo, Julian Nagelsmann parece encontrar bons caminhos nos últimos jogos da tetracampeã mundial a ponto de chegar à sua estreia sem perder em 2024.

A Alemanha vem de três vitórias e um empate em seus quatro últimos jogos, desempenhando bom futebol diante de grandes equipes como Holanda e França.

Palpite 1 - Alemanha x Escócia - Vitória da Alemanha: 1.31 na Betano.

Nagelsmann se aproveita da versatilidade de Kai Havertz

Já tendo atuado em diversas funções tanto em clube quanto na Seleção, Havertz chega para a Euro visto por Nagelsmann como a principal opção para o comando de ataque.

Havertz ocupou uma posição bem avançada nos últimos quatro amistosos da Alemanha e correspondeu marcando em dois deles.

A partida mais recente da Alemanha antes da Euro foi um 2-1 diante da Grécia com gol do atleta dos Gunners que marcou 13 vezes na última edição da Premier League.

Palpite 2 - Alemanha x Escócia - Kai Havertz marcar a qualquer momento: 2.20 na Betano.

Ataque alemão tem forçado muito de seus oponentes

Essa vitória mais recente contra a Grécia foi o único jogo da Alemanha em 2024 no qual seu oponente não teve de realizar quatro ou mais defesas.

No empate por 0-0 com a Ucrânia, o jovem goleiro Anatoliy Trubin foi um dos melhores em campo senão o melhor contribuindo muito para esse placar sem gols com cinco defesas.

Da mesma maneira, Bart Verbruggen e Brice Samba, goleiros de França e Holanda nos duelos contra a Alemanha em março, foram muito bem.

Palpite 3 - Alemanha x Escócia - Angus Gunn ter quatro ou mais defesas: 1.75 na Betano.