Palpite Al-Ahly x Al-Ittihad - Mundial de Clubes - 15/12/23

Estas duas equipes se enfrentam para definir o primeiro oponente do Fluminense no primeiro Mundial de sua história.

Anos recentes provaram o crescimento do desafio para clubes brasileiros chegarem na final, e 2023 não será diferente.

Atletas de renome mundial como N'Golo Kanté e Karim Benzema estarão em campo no confronto desta sexta (15).

Aposta Palpite Odd Resultado Vitória do Al-Ittihad 1.72 na Betano Ambas as equipes marcam Sim 1.70 na Betano Resultado do primeiro tempo Vitória do Al-Ittihad 2.30 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Al-Ittihad começa bem o Mundial



A equipe de Marcelo Gallardo confirmou o seu favoritismo na estreia da competição, avançando sem maiores problemas.

O Al-Ittihad enfrentou o Auckland City e o superou por 3-0, assim conquistando a sua quinta vitória nos últimos sete jogos.

Iniciando sua trajetória na competição, o Al-Ahly visa vencer pela primeira vez desde o fim de novembro, vindo já de três empates seguidos.

Palpite 1 - Al-Ahly x Al-Ittihad - Vitória do Al-Ittihad: 1.72 na Betano.

Marcelo Gallardo comanda jogos com muitos gols



O treinador argentino possui apenas seis partidas comandando o Al-Ittihad, mas já foi o suficiente para notar um padrão.

Embora perigoso ofensivamente, o Al-Ittihad também sofre com investidas de seus oponentes sem uma enorme solidez defensiva.

Em cinco dos seis jogos de Gallardo, a partida teve gols de ambos os lados, com a exceção sendo justamente o triunfo mais recente contra o Auckland.

Palpite 2 - Al-Ahly x Al-Ittihad - Sim para ambas as equipes marcarem: 1.62 na Betano.

Inícios potentes da equipe de Karim Benzema

No seu jogo inicial do Mundial, o Al-Ittihad tratou de encaminhar bem sua situação já no primeiro tempo.

Todos os três gols do Al-Ittihad contra o Auckland foram marcados na etapa inicial, algo em linha com o desempenho recente da equipe.

O Al-Ittihad marcou na primeira etapa de cinco dos seus seis jogos com Gallardo como técnico, sendo que em quatro foi para o intervalo na frente do placar.

Palpite 3 - Al-Ahly x Al ittihad - Vitória do Al-Ittihad no primeiro tempo: 2.30 na Betano.