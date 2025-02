Palpite Água Santa x Palmeiras - Campeonato Paulista - 09/02/25

A meta do Palmeiras no início da competição era o título e, após alguns tropeços, o Verdão não pode mais bobear

A meta do Palmeiras no início da competição era o título e, após alguns tropeços, o Verdão não pode mais bobear se quer chegar na próxima fase.

Água Santa e Palmeiras se enfrentarão em duelo que foi decisão do Paulistão na temporada retrasada.

Aposta Palpite Odd Resultado Vitória do Palmeiras 1.38 na KTO Total de gols de uma equipe Palmeiras marcar mais do que 2.5 2.95 na KTO Para receber um cartão Aníbal Moreno 4.10 na KTO

Final de 2023 é uma memória distante

O Água Santa, na sua versão de 2025, passa longe do clube que surpreendeu o futebol paulista há dois anos.

Na mesma rodada em que o Palmeiras ficou no empate com o Corinthians, o Água Santa foi massacrado pelo Guarani em goleada por 4-0.

Restando cinco rodadas para o fim da primeira fase, o Água Santa é o lanterna da competição, vencendo apenas um de seus sete jogos.

Palpite 1 - Água Santa x Palmeiras - Vitória do Palmeiras: 1.38 na KTO.

Pior defesa da competição em campo

A derrota por 4-0 para o Guarani não foi um ponto fora da curva na temporada do Água Santa e sim uma continuação de desempenhos defensivos bem ruins.

A segunda pior defesa do Paulistão sofreu 12 gols, quatro a mais do que os 16 concedidos pelo Água Santa.

O Palmeiras teve uma explosão ofensiva em sua última atuação fora de casa, marcando quatro gols em triunfo no Brinco de Ouro.

Palpite 2 - Água Santa x Palmeiras - Palmeiras marcar mais do que 2.5 gols: 2.95 na KTO.

Volante argentino deve retornar ao time titular

Abel Ferreira realizou algumas mudanças para o clássico contra o Corinthians, atuando com três zagueiros desde o início pela primeira vez na temporada.

O volante Aníbal Moreno foi um dos atletas que perdeu o seu lugar no time titular, mas deve retornar a campo contra o Água Santa.

Aparecendo em três partidas na atual temporada, Aníbal já foi amarelado duas vezes, sempre um jogador de muita agressividade no meio-campo.

Palpite 3 - Água Santa x Palmeiras - Aníbal Moreno receber um cartão: 4.10 na KTO.