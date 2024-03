Palpite Água Santa x Corinthians - Campeonato Paulista - 10/3/24

Na 12ª rodada do Campeonato Paulista, o Água Santa, lutando por vaga na próxima fase, recebe o Corinthians, já eliminado.

O confronto acontece no dia 10 de março (domingo), no Estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo. Confira, a partir da análise de nossos editores, os principais palpites para este confronto.

Aposta Palpite Odd Resultado Água Santa vence 3.75 na Betano Gols Mais/Menos Mais de 2,5 gols 2.35 na Betano Total de gols Ímpar/Par Ímpar 1.87 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Netuno precisa da vitória

Ainda que remota, existe ainda uma chance do Água Santa se classificar para a próxima fase. Para isso, precisa vencer seu jogo, diminuir o déficit no saldo de gols e torcer para uma derrota da Ponte Preta.

Embora haja necessidade de muitos acontecimentos, certamente a equipe vai a campo com o pensamento na vitória. E atuando com o mando de campo, o Água Santa promete dar trabalho ao Timão.

O Corinthians, por sua vez, dirige suas forças para a Copa do Brasil, uma vez que já não encontra mais nenhuma possibilidade de avançar de fase neste Campeonato Paulista.

Palpite 1 - Água Santa x Corinthians - Água Santa vence: 3.75 na Betano.

Corinthians vem participando de jogos movimentados

O Corinthians vinha vivenciando uma má fase conturbada em seu sistema ofensivo, que aparentava ser pouco eficiente na cara do gol. Porém, com a mudança no comando técnico, o time ganhou outras características.

Sob o comando de António Oliveira, em seis jogos disputados pelo Corinthians, quatro dessas partidas apresentaram uma média de gols superior a 2,5.

Nesse contexto, com um Água Santa que precisa vencer e um Corinthians que joga leve, sem a pressão por resultados, esse jogo deve apresentar novamente uma característica ofensiva. Ou seja, com muitos gols.

Palpite 2 - Água Santa x Corinthians - Mais de 2,5 gols: 2.35 na Betano.

Ambos com resultados recentes com total de gols ímpares

Em três das últimas quatro partidas no qual a equipe de Diadema esteve em campo, em todas elas o placar final resultou em um número ímpar de gols: Água Santa 2 x 1 Jacuipense, Novorizontino 1 x 0 Água Santa e Água Santa 2 x 1 Inter de Limeira.

Do lado do time de Parque São Jorge, algo similar. Afinal de contas, suas últimas três partidas apresentaram essa característica: Corinthians 3 x 2 Santo André, Ponte Preta 1 x 0 Corinthians e Corinthians 3 x 0 Cianorte.

Com esse retrospecto apresentado pelas duas equipes, acreditamos que o número de gols ímpar possa ser um palpite interessante para a partida de encerramento da primeira fase do Paulistão.

Palpite 3 - Água Santa x Corinthians - Total de gols: ímpar: 1.87 na Betano.