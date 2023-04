Palmeiras x Água Santa dicas de aposta e previsões

Nosso especialista em apostas oferece suas melhores dicas e previsões de apostas Palmeiras x Água Santa.

O atual campeão paulista volta a sua casa precisando reverter a derrota que sofreu para o Água Santa no jogo de ida desta decisão do Campeonato Paulista, para assegurar o seu terceiro título estadual nos últimos quatro anos.

Palmeiras e Água Santa Rase enfrentam às 16h neste próximo domingo (9), no Allianz Parque para determinar o campeão paulista.

Palmeiras x Água Santa dicas de aposta

Palmeiras-Palmeiras (Intervalo/Final do jogo) (1.80) com bet365 Raphael Veiga para marcar a qualquer momento (2.60) com bet365 Mais de 2.5 gols (1.80) com bet365

Após dois jogos seguidos fora de casa, o Palmeiras retorna ao Allianz Parque

Um dos maiores trunfos desta equipe de Abel Ferreira é em sua capacidade de exercer o seu mando de campo. Algo que será mais do que necessário neste jogo de volta da decisão, tendo perdido a sua invencibilidade no Paulistão com derrota por 2-1 no jogo de ida, no final de semana passado.

O Palmeiras não só não sofreu gols nos seus dois últimos jogos no Allianz Parque, batendo Ituano e São Bernardo, ambos por 1-0, mas também carrega uma invencibilidade de 23 jogos em casa.

A vitória do Água Santa na semana passada interrompeu uma sequência de três derrotas seguidas que a equipe do interior tinha em confrontos contra o Palmeiras, voltando até 2020.

Palmeiras x Água Santa aposta 1: Palmeiras-Palmeiras (Intervalo/Final do jogo) (1.80) com bet365

Raphael Veiga aparece em momentos decisivos

O meia articulador do Palmeiras pode até não ter os melhores números neste Paulistão, tendo marcado apenas três gols em 13 jogos, mas como o jogador mais qualificado deste elenco, e com um bom histórico em jogos cruciais, Veiga tem tudo para aparecer bem neste domingo.

Em um dos principais jogos do ano até então para o verdão, Veiga foi crucial, marcando duas vezes na vitória contra o Flamengo pela Supercopa do Brasil por 4-3.

Na final do Campeonato Paulista do ano passado, quando o Palmeiras também precisava de reverter um deficit em casa no segundo jogo, após perder a primeira partida para o São Paulo, Veiga também marcou duas vezes na goleada sobre o tricolor paulista por 4-0.

Palmeiras x Água Santa aposta 2:

Raphael Veiga para marcar a qualquer momento (2.60) com bet365

Mesmo passando em branco no primeiro jogo, o Palmeiras criou bastante chances

Os atuais campeões paulistas não conseguiram um bom resultado no jogo de ida desta final, perdendo para o Água Santa por 2-1, mas o verdão certamente criou chances o suficiente para obter uma sorte melhor, e ao menos trazer confiança de que possa reverter este resultado em casa.

O ataque do Palmeiras acertou oito arremates no alvo do Água Santa, mas só conseguiu um gol, sendo que ao todo finalizou 17 vezes. Apesar da boa defesa de seu adversário, a expectativa é que o verdão melhore a sua eficiência para esta partida.

Palmeiras x Água Santa aposta 3:

Mais de 2.5 gols (1.80) com bet365