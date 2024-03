Oferta Betfair: Odds especiais de 4.0 para Brasil marcar gol em amistoso com a Inglaterra

Confira como funciona o Super Preço da Betfair para apostas em gol do Brasil.

A Betfair oferece odds especiais para quem apostar no amistoso Brasil x Inglaterra, neste sábado, às 16h (Horário de Brasília), no Estádio Wembley, na Inglaterra.

Na promoção da Betfair, as odds especiais são de 4.0 para a Seleção Brasileira marcar gol no jogo contra a Inglaterra. Adicionalmente, há um bônus de 10x Supercotações para apostas que o usuário preferir realizar.

Aposte agora

Super Preço Betfair para o jogo do Brasil: Termos e condições

Há alguns termos e condições para a oferta da casa de apostas para o amistoso entre as seleções do Brasil e Inglaterra. Confira alguns destaques do regulamento:

Em primeiro lugar, apenas pessoas de, no mínimo, 18 anos podem participar.

Além disso, essa é uma oferta exclusiva para novos clientes.

A oferta é válida para apostadores residentes no Brasil.

A aposta precisa ser feita antes do jogo começar. Ou seja, palpites feitos durante o jogo NÃO serão considerados para esta campanha.

Adicionalmente, apenas a primeira aposta feita no evento será elegível para o Super Preço.

Apostas no Exchange, múltiplas ou que utilizem a funcionalidade de Cash Out não se qualificarão para esta promoção.

Da mesma forma, apostas encerradas com o Cash Out não serão válidas para esta promoção.

Por fim, apostas máximas e outros T&Cs se aplicam.

Veja a lista completa de termos e condições no site da Betfair.

Como participar da promoção para apostar em Brasil x Inglaterra

Veja o passo a passo para obter a oferta da Betfair para o amistoso entre a seleção brasileira e a seleção inglesa.

Abra sua conta na Betfair utilizando o código promocional informado na página. Realize um depósito mínimo de R$ 10 e aceite a oferta na página de promoções da Betfair Esportes. Super Preço em Inglaterra x Brasil: Faça uma aposta de R$ 10 para o Brasil marcar gol no jogo contra a Inglaterra (Resultado Final | 90 minutos apenas). O palpite será automaticamente considerado como Super Preço de 4.0, caso seja acertado. Aproveite suas SuperCotações: Você também receberá 10x fichas de SuperCotações que poderão ser utilizadas para turbinar as apostas que você preferir. Para isso, selecione o botão Aplicar Aumento no seu bilhete de aposta.

Atenção!

Lembre-se que o palpite precisa ser feito antes da partida começar. Para encontrar esse mercado de apostas, o apostador precisa encontrar o jogo Inglaterra x Brasil.

Então, basta fazer um palpite para o Brasil marcar mais de 0,5 gols no mercado de "Gols por equipe".

Segundo a Betfair, essa aposta será automaticamente considerada como Super Preço de 4.0 caso o Brasil marque gol.

Como e quando o Super Preço será pago?

De acordo com as regras da Betfair, se sua aposta for a vencedora e o Brasil marcar gol no amistoso com a Inglaterra, os ganhos serão liberados de duas formas diferentes pela casa de apostas.

O cliente recebe uma parte de seus ganhos em dinheiro diretamente no saldo da conta. Esse valor vai ser correspondente à cotação normal do evento.

Adicionalmente, o restante do valor do Super Preço será creditado como apostas grátis em até 24 horas na conta do jogador. O bônus poderá ser utilizado em até 30 dias em qualquer mercado da Betfair Esportes, com cotações iguais ou superiores a 1.20.

Apostar na Betfair