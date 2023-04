Palpites: Manchester City x Arsenal - Premier League -26/4/2023

Confira as melhores odds para o jogo entre Manchester City x Arsenal na Premier League.

O Manchester City recebe esta quarta-feira, às 16h00 de Brasília, o Arsenal em um jogo que pode ser decisivo na corrida pelo título da Premier League.

Os Gunners seguem na liderança da tabela com cinco pontos de vantagem, mas têm dois jogos a mais, o que pode permitir que os Citizens os ultrapassem, conferindo uma importância ainda maior a este encontro.

Jogando em casa e invictos há nove jogos da Premier League, os Citizens atravessam seu melhor momento, tendo cravado vaga na final da Copa da Inglaterra e nas semifinais da Champions League esta semana.

Já os homens de Mikel Arteta chegam ao Etihad após três empates de virada que complicaram suas aspirações ao título e precisam melhorar sua defesa para enfrentar o artilheiro do campeonato, Erling Haaland.

Confira palpites de apostas para Manchester City x Arsenal - Premier League -26/4/2023:

Etihad pode fazer a diferença

Jogando em casa, onde ainda não perdeu em 2023, os comandados de Pep Guardiola são favoritos para estender sua série invicta em todas as competições para 17 jogos.

E o retrospecto recente justifica isso, já que o Manchester City venceu seus últimos 11 jogos da Premier League contra o Arsenal.

No entanto, o Arsenal é o time visitante com melhor desempenho na temporada, com 36 pontos conquistados em 16 jogos fora de casa e precisa vencer para manter vivo o sonho de ser campeão pela primeira vez em 19 anos.

Festa de gols

O Arsenal com 77 e o City com 78 gols marcados na Premier League esta temporada são indiscutivelmente os dois melhores ataques do campeonato, seguidos de longe do Liverpool com 59 e Tottenham com 58.

Além disso, nenhum dos dois times conseguiu manter sua baliza inviolada em seus últimos três jogos da liga, ainda que os homens de Pep Guardiola tenham sofrido apenas um gol em cada e vencido os encontros, enquanto os Gunners sofreram um total de sete gols e empataram os três jogos.

Assim sendo, não é surpresa que as odds sejam de 1,66 não só para ambas as equipes marcarem, mas também para que o encontro tenha mais de 2.5 gols.

Haaland liderando o ataque

Com 32 gols marcados nesta temporada com a camisa do City para a Premier League, Erling Haaland é o artilheiro da competição e o jogador mais bem cotado para marcar a qualquer momento nesta quarta-feira, com odds de 1,66.

