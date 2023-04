As quartas de final da Champions League chegaram ao fim, e agora só há quatro clubes na disputa pelo principal troféu de clubes no futebol mundial.

Todas as quatro equipes que conquistaram vantagens nos jogos de ida, acabaram se dando bem, com Real Madrid, Manchester City, Inter de Milão e Milan garantindo passagem para as semifinais do torneio.

Após uma breve pausa, a Champions League voltará com as semifinais nos dias 9 e 10, e 16 e 17 de maio.

O Manchester City segue como franco favorito para o seu primeiro título da competição, seguido pelo atual campeão Real Madrid, com as equipes, com Inter de Milão e Milan, na terceira, e quarta colocação, respectivamente.

Time: Odds: Man City 1.66 Real Madrid 4.33 Inter de Milão 8.00 Milan 9.00

As odds são cortesias da bet365 e foram coletadas no horário da redação deste texto, mas estão sujeitas a mudanças, pois sofrem alterações em tempo real. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

City de Pep Guardiola como franco favorito

Apesar de ter um adversário de peso na semifinal, no atual campeão Real Madrid, repetindo a semifinal da temporada passada, o Manchester City entra como principal candidato ao título, em especial após uma demonstração de força, superando o Bayern de Munique sem maiores dificuldades, por 4-1.

Diferentemente do seu próximo adversário, o Manchester City não pode tirar o pé do acelerador nas competições nacionais, já que se encontra em uma briga feroz pelo título da Premier League com o Arsenal.

O Real Madrid ainda tem chances de vencer La Liga, mas vê o Barcelona com 11 pontos de vantagem, faltando nove jogos para o fim do campeonato, tornando esta probabilidade bem remota.

Enquanto o desgaste pode até ser maior para os citizens no período até o jogo de ida, Pep Guardiola valoriza a oportunidade de seguir em uma alta rotação de desempenho como um time, vivo em todas as competições.

Mais uma vez, Haaland marcou no duelo de volta, aumentando a sua liderança na artilharia da Liga dos Campeões, agora com 12 gols.

Os demais candidatos na Champions League

O termo final antecipada é usado com frequência no futebol, mas neste caso especificamente, as cotações indicam este cenário com muita clareza.

O Real Madrid, adversário do Man City na semifinal, vem em segundo nas cotações da Champions League, muito na frente de Inter de Milão e Milan, que fazem a outra semifinal, no Derby della Madonninna.

A Inter de Milão despachou os dois gigantes portugueses, Porto e Benfica, a caminho desta semifinal, vencendo os encarnados tanto em Portugal quanto na Itália, enquanto o Milan desbancou o líder da Serie A, Napoli, que entrou nestas quartas de final como principal candidato deste lado da chave.