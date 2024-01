Odds Copa do Nordeste: Bahia é o preferido em sites de apostas

Confira as cotações para apostar no vencedor da Copa do Nordeste 2024..

A Copa do Nordeste de 2024 começa em 4 de fevereiro

O principal torneio regional do futebol brasileiro, a Copa do Nordeste, chega em sua 21ª edição. São 16 times divididos em duas chaves, com os quatro melhores de cada grupo avançando para a fase eliminatória.

Bahia busca primeira conquista desde 2021

A equipe comandada por Rogério Ceni aparece como uma das principais favoritas para a conquista do torneio por uma série de razões.

Após conseguir escapar do rebaixamento na última rodada, o Bahia cumpriu com as expectativas e aumentou o investimento para esta temporada.

O Tricolor de Aço já trouxe grandes nomes como Jean Lucas, Éverton Ribeiro e Caio Alexandre, entre outros.

A meta é alcançar outro patamar em relação a temporadas recentes, sem sequer ter chegado nas semifinais nos dois últimos anos.

Seu treinador também tem experiência de título na competição. Rogério Ceni conquistou o torneio em 2019, quando na época comandava o Fortaleza.

Fortaleza apoia na manutenção de um trabalho longevo

Este será praticamente o quarto ano de Juan Pablo Vojvoda no comando da equipe, tendo assumido o cargo em maio de 2021.

Neste período, Vojvoda se estabeleceu como um dos melhores treinadores do futebol brasileiro, com um trabalho que levou o Leão da Pici até a final da Sul-Americana na temporada passada.

Assim como o Bahia, o Fortaleza também fará parte do Grupo B, ao lado de ABC, Altos, Itabaiana, Juazeirense, Náutico e Treze.

Tendo perdido Caio Alexandre para uma rival regional, o Fortaleza foi ao mercado e trouxe o meia Luquinhas, que atuava na MLS desde 2022.

Sport quer espantar fantasma do vice

Nas últimas duas edições do torneio, o Sport realizou boas campanhas. Porém, o time acabou batendo na trave no torneio.

Em 2023, a derrota na final veio nos pênaltis. Além disso, em 2022, o Rubro-Negro caiu para o Fortaleza por 2 a 1 no placar agregado.

A última conquista do time da Ilha do Retiro ocorreu em 2014, quando derrotou o Ceará na final.

Primeira equipe nesta lista que não disputou a Série A em 2024, o Sport não tem o mesmo investimento dos principais candidatos, mas confia na manutenção do seu time.

Vitória vem embalado por título da Série B

Empatado com o Bahia como os dois maiores vencedores desta competição, o Vitória parte em busca de sua quinta conquista.

A equipe de Salvador confia na continuidade do trabalho de Léo Condé, que foi muito bem na última temporada.

Sobrando na Série B, o Vitória foi campeão com sete pontos de vantagem para o segundo colocado.

Entre seus principais reforços, o Leão do Barra trouxe o meia-atacante Luan, que encerrou sua segunda passagem pelo Grêmio.

Vitória, assim como o Sport, ambos fazem parte do Grupo A, juntos de América-RN, Botafogo-PB, CRB, Ceará, Maranhão, e River Atlético Clube.

Atual campeão não terminou bem o último ano

Após garantir a conquista da última Copa do Nordeste, o Ceará encontrou dificuldades na sequência de sua temporada.

O Vozão não conseguiu brigar pelo acesso à elite do futebol brasileiro, terminando a Série B na 11ª colocação.

A equipe do Ceará busca um feito bem raro nesta competição: a conquista em anos consecutivos.

O último clube a conseguir este feito foi o Bahia, em 2001 e 2002. O Vitória até chegou a vencer duas edições seguidas, mas que ocorreram em 2003 e 2010, com um hiato significativo sem a disputa do torneio.

