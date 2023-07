Odds Chuteira de Ouro: Quem será a artilheira na Copa 2023?

Confira as melhores odds para a vencedora da Chuteira de Ouro da Copa do Mundo Feminina 2023.

A briga pela Chuteira de Ouro será muito interessante, pois estamos assistindo aum torneio com muitas jogadoras de qualidade.

A Goal selecionou as odds para a vencedora do troféu de melhor artilheira da edição de 2023 da competição.

Jogadoras Odds na bet365 Sophia Smith – Estados Unidos 4,00 Alex Morgan – Estados Unidos 6,00 Alexandra Popp - Alemanha 7,00 Esther González - Espanha 9,00 Beatriz Zeneratto - Brasil 21,00

As odds foram coletadas no momento da redação deste texto, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas em tempo real nas casas de apostas.

Seleção Brasileira estreia com o pé direito

A seleção do Brasil estreou com uma vitória de 4 a 0 no Panamá.

Ary Borges marcou três gols na partida. Mas o nome da jogadora ainda não aparecia nas cotações das casas de apostas como promessa na Chuteira de Ouro nas primeiras horas após a goleada.

Bia Zaneratto também marcou seu gol pelo Brasil no jogaço desta segunda-feira.

A maior artilheira da história das Copas do Mundo, Marta, começou no banco e entrou no campo aos 29 minutos do segundo tempo. A camisa 10 vem de uma lesão grave em um joelho e chegou a ter a sua participação na competição em risco.

A Seleção Brasileira, comandada por Pia Sundhage, volta a jogar no próximo sábado, contra a França.

