Odds artilheiro Champions League: Haaland é o favorito nos sites de apostas

Erling Haaland aparece com as melhores cotações para ser o artilheiro da Champions League pela segunda temporada consecutiva.

A lista dos favoritos a artilheiros da Champions League 2023/2024 inclui nomes de impacto. Assim, iniciando as fases eliminatórias, existe um "empate" quádruplo no topo das odds das casas de apostas.

Haaland está atrás de um feito que o colocaria em companhia da mais alta classe. O atacante norueguês já foi artilheiro da Champions em duas ocasiões. Mas, caso consiga o feito nesta temporada, será a primeira vez que o jogador irá atingir a marca em temporadas consecutivas.

Confira aqui as odds para artilheiro da Champions League antes do início das oitavas de final.

Jogador Odds na Betano Erling Haaland 1.95 Harry Kane 3.75 Kylian Mbappé 6.00 Álvaro Morata 11.00 Antoine Griezmann 15.00 Jude Bellingham 15.00 Apostar agora! Aposte na Betano!

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Haaland traz boa fundação e perspectiva

Mesmo sem marcar nas duas primeiras rodadas, Haaland foi bem o suficiente na fase de grupos para chegar no mata-mata liderando a artilharia com cinco gols, mesma marca de Griezmann, Hojlund e Morata.

Além de já estar bem posicionado, Haaland também conta com um elenco que deve ir longe na competição.

Enquanto Morata e Griezmann já terão um duelo pesadíssimo nas oitavas, enfrentando a Inter de Milão, o Man. City de Haaland é o maior favorito de todos os confrontos desta fase, duelando com o Copenhague.

O centroavante norueguês lida com um problema no pé, mas deve estar apto a jogar quando a Champions retornar, algo que só ocorre no dia 13 de fevereiro.

Harry Kane também com elementos ao seu favor

Todos aqueles fatores que conspiram a favor de Haaland também podem ser mencionados se tratando de Harry Kane.

O Bayern de Munique é franco favorito contra a Lazio, e apesar de não ser tão explosivo quanto seus números na Bundesliga, Kane já guardou quatro gols na Champions League.

Em 22 jogos pelo Bayern de Munique, a média do centroavante inglês é superior a um gol por jogo, já tendo marcado 25.

Caso consiga este feito, Kane seria o sexto artilheiro diferente da Champions nas últimas sete temporadas.

Mbappé nesta lista por um triz

A presença de Mbappé nesta disputa quase não ocorreu. Isto, pois o PSG esteve a um gol de ser eliminado já na fase de grupos.

O gol de pênalti de Mbappé nos minutos finais da quinta rodada com o Newcastle deixou o PSG no controle de seu destino. O gol de empate de Zaine-Emery contra o Dortmund na rodada final, foi o que deu a vaga para a equipe francesa.

Mbappé chega nas fases eliminatórias com três gols, atrás de seus maiores concorrentes, mas com o potencial para chegar ao topo em pouco tempo.

Tendo passado em segundo no seu grupo, o Paris Saint Germain enfrentará a Real Sociedad nas oitavas de final

Dupla do Atlético de Madrid brilhou na fase de grupos

Griezmann e Morata anotaram mais gols do que qualquer outra combinação do mesmo time na atual Champions League.

Cada um dos dois marcou cinco vezes, ajudando a liderar o Atlético de Madrid ao primeiro lugar de sua chave.

Contudo, o sorteio não foi dos mais camaradas, apresentando um confronto com a Inter de Milão, finalista da edição passada e líder da Serie A.

O desempenho desses dois nomes credencia ambos para brigar pela artilharia, atualmente empatados na liderança com Haaland e Hojlund, mas correm risco com um confronto tão pesado.

Bellingham é a nova cara do Real Madrid

Sem um centroavante de ofício do nível que tinha em Karim Benzema, o Real Madrid conta com uma fonte de gols alternativa e esta se chama Bellingham.

O meia inglês pisa na área com frequência para finalizar jogadas, e inclusive lidera a artilharia de La Liga com 13 gols.

Na Champions League, Bellingham já marcou quatro vezes, sendo o principal nome do Real Madrid no quesito.

Após terminar a fase de grupos como um de dois times com 100% de aproveitamento, o Real enfrentará o Leipzig nas oitavas de final.

Apostar na Betano