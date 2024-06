Apostar na Eurocopa na Novibet: Aproveite ofertas especiais

A Euro 2024 é uma liga muito importante e, assim, clientes Novibet podem se interessar por montar suas apostas Eurocopa.

Dessa forma, dado sua popularidade, o campeonato pode contar com dezenas de mercados na operadora. Para abrir uma conta na plataforma,

Aliás, esta casa é uma das mais completas do mercado nacional. Portanto, saiba que esta é uma das melhores casas de apostas Eurocopa.

Promoções da Novibet para a Eurocopa

Quem busca fazer suas apostas Eurocopa, eventualmente pode se interessar por operadoras que ofereçam bônus de boas-vindas e outras ofertas. Veja a seleção feita pelos nossos especialistas em apostas esportivas.

Principais mercados de aposta na Eurocopa

Em se tratando de uma competição bastante popular, o que não faltam são opções de apostas Eurocopa. Aliás, na Novibet há dezenas de mercados, que incluem desde palpites comuns, até opções menos convencionais.

Assim sendo, é fundamental conhecer suas características, antes de começar a apostar na Eurocopa. Diante disso, apresentamos a seguir alternativas que se destacam na plataforma.

Resultado final

Este tipo de previsão é uma opção clássica no setor de apostas esportivas, especialmente entre jogadores iniciantes. Basicamente, ao considerar montar os seus palpites Eurocopa neste mercado, o apostador precisa prever como a partida terminará. Neste caso, as opções para apostar são: vitória do mandante, vitória do visitante ou empate.

Total de gols

Outra opção de apostas Eurocopa bastante popular, este mercado refere-se exclusivamente aos gols marcados pelos dois times. Na prática, os jogadores podem apostar em linhas pré-definidas pela operadora. Por exemplo, uma linha comum de gol pode ser estabelecida em 2.5. Então, ao escolher Menos de 2.5, a aposta será vencedora se o total de gols for dois ou menos.

Ambas equipes marcam

Ainda relacionado aos gols da partida, neste mercado, o jogador deve indicar se ambos os times conseguirão fazer gols. Dessa forma, é possível escolher entre Sim, apostando que ambas as equipes irão marcar. Dependendo da sua análise, os usuários também podem palpitar em Não. Neste caso, o prognóstico indica que pelo menos um dos times não conseguirá furar a defesa adversária.

Chance dupla

Nas apostas Eurocopa, o mercado de hipótese dupla é uma modalidade que permite aos apostadores cobrir diferentes possibilidades. Considerando que uma partida de futebol pode se concluir de três maneiras distintas, os jogadores poderão, neste palpite, cobrir dois resultados. As opções disponíveis incluem a:

Vitória da seleção mandante ou empate;

Vitória da seleção visitante visitante ou empate;

Vitória de qualquer uma das seleções.

Com isso, os riscos podem ser minimizados e, consequentemente, as chances de uma aposta bem-sucedida aumentam. Porém, vale notar que as odds para esse tipo de palpite normalmente são pequenas.

Empate anula

Também conhecido como Draw no Bet, este mercado também permite que os jogadores tenham uma segurança adicional ao fazer suas apostas Eurocopa. Resumidamente, os apostadores escolhem um time para vencer e, caso o jogo termine em empate, a aposta é devolvida. Ou seja, neste caso, o apostador não perde nem ganha nada.

Eurocopa Novibet: Dicas para Fazer Apostas

Quem é iniciante no universo das apostas, naturalmente pode ter dúvidas sobre como começar a montar os seus palpites Eurocopa. Então, agora que já sabe onde fazer os seus prognósticos, explicamos em detalhes o que observar para minimizar os riscos. Lembrando que nenhuma estratégia pode garantir resultados positivos.

Estude os jogos e as seleções

Antes de montar suas apostas Eurocopa, pode ser interessante manter-se atualizado sobre as seleções participantes do torneio. Afinal, dessa forma é possível tomar decisões mais bem informadas, além de montar prognósticos com base em informações atuais.

Além disso, importa notar que lesões, formação tática, entre outros fatores, podem alterar significativamente o panorama de uma partida. Consequentemente, saber disso antes de fazer suas apostas pode gerar a oportunidade de selecionar odds de maior valor.

Diversifique suas apostas Eurocopa

Outro cuidado bastante útil para jogadores iniciantes ou experientes é diversificar os seus palpites. Como na casa é possível encontrar dezenas de possibilidades para apostar, não se limite aos mercados tradicionais.

Assim, busque mercados menos convencionais. Outro detalhe é que variar os tipos de palpites pode ajudar a gerir melhor os riscos. Afinal, as probabilidades não estão concentradas em um único resultado.

Monte palpites de forma responsável

Por fim, é essencial apostar de forma responsável, de modo a proteger sua saúde financeira. Assim, pode valer a pena construir um orçamento que priorize palpites dentro de limites que você pode se permitir perder.

Ademais, é importante ter em mente que as apostas devem ser uma forma de entretenimento, não uma fonte de renda. Portanto, evite perseguir perdas ou apostar na Eurocopa sob influência emocional, já que isso pode levá-lo a tomar decisões precipitadas.

Como se cadastrar na Novibet

Via de regra, somente usuários registrados podem utilizar os serviços da casa. Com isso, é importante cadastrar-se na operadora, seja para montar suas apostas Eurocopa, ou mesmo reivindicar as ofertas disponíveis. Considerando isso, explicamos o passo a passo necessários para abrir uma conta na Novibet Brasil: