Liga das Nações: qual time é favorito ao título? Veja as odds

A quarta edição da Nations League, torneio de seleções do continente europeu, chega à terceira rodada da fase de grupos nesta semana.

A fase de grupos da Liga das Nações 2024/25 começou no início de setembro e promete trazer, ao longo de sua duração até a etapa final, alguns dos conflitos mais importantes do futebol. Afinal, a competição que reúne as melhores seleções europeias é a oportunidade para saber quais são os times nacionais com melhor desempenho no Velho Continente atualmente.

Criada em 2018, a Liga das Nações acontece a cada dois anos e traz quatro diferentes ligas (A, B, C e D) que são organizadas de acordo com o desempenho dos times. Já no alto escalão, na Liga A, os primeiros e segundos classificados disputarão uma fase intermédia antes da final. Essa é uma novidade que chega à competição nesta temporada.

Para a fase final, ou Final Four, chegam apenas as quatro melhores equipes. Elas, então, entram na disputa pelo título, o que, nesta edição, acontece dessa vez apenas em junho de 2025. Mas afinal, já dá para saber quais são os times favoritos a levantar o troféu?

Quem vai ganhar a Liga das Nações 24/25?

Portugal, França e Espanha foram as seleções campeãs das edições anteriores da Liga das Nações. A disputa pelo título neste ano está acirrada, pois conta com grupos que reúnem times considerados muito fortes (como o grupo A2, que tem Itália, França e Bélgica).

Sendo assim, consultamos o site da Betano, uma das maiores casas de apostas da atualidade, para saber quais são as chances para cada um dos times favoritos serem campeões da Nations League 2024/2025.

Veja a seguir um breve histórico sobre cada equipe e as odds para o mercado de Vencedor Final da Liga das Nações na Betano.

Itália

Com seis pontos conquistados em dois jogos, a Itália lidera o Grupo 2. A tetracampeã do mundo ficou na terceira colocação nas edições de 2020/2021 e 2022/2023, e enfrenta um momento bastante conturbado. Sem disputar as duas últimas Copas do Mundo, a seleção italiana está bem longe de estar entre as principais no futebol mundial.

Sem contar com um grande nome, a torcida italiana confia principalmente no goleiro Gianluigi Donnarumma, que atua no PSG e já chegou a ser cotado como o novo Buffon. Já as esperanças de gol estão em Mateo Retegui.

Nascido na Argentina, Retegui possui cidadania italiana e optou por jogar pela seleção europeia. Recém-contratado pela Atalanta, após boa temporada pelo Genoa, o atacante soma sete gols em dez jogos pelo time de Bérgamo. Já na Itália, são quatro gols em 14 partidas.

Odds para a Itália vencer a Liga das Nações: 10.00 na Betano.

Veja os próximos jogos da Itália na Nations League:

Itália x Bélgica - 10/10/2024

Itália x Israel - 14/10/2024

Bélgica x Itália - 14/11/2024

Itália x França - 17/11/2024

Portugal

Líder do Grupo 1 com seis pontos, Portugal foi campeão da primeira edição da Nations League, em 2019, dentro de casa e quer reconquistar o troféu.

Com Cristiano Ronaldo já em reta final de carreira, apesar de ainda ser o grande protagonista da seleção, nomes como Bruno Fernandes e Bernardo Silva também se tornam importantes para Portugal continuar o bom momento dos últimos anos. Além da Nations League, o país também ganhou a Eurocopa em 2016.

Odds para Portugal vencer a Liga das Nações: 7.00 na Betano.

Veja os próximos jogos de Portugal na Nations League:

Polônia x Portugal - 12/10/2024

Escócia x Portugal - 15/10/2024

Portugal x Polônia - 15/11/2024

Croácia x Portugal - 18/11/2024

Alemanha

A Alemanha é outra seleção que está liderando o seu grupo, mas com quatro pontos, mesma pontuação da Holanda, no Grupo 3. A também tetracampeã do mundo passa por um momento de renovação do elenco.

Sem Manuel Neuer, que se aposentou da seleção, e Ter Stegen, que teve uma grave lesão no joelho, existe uma grande dúvida sobre quem será o goleiro ao longo da competição. Na frente, os alemães depositam muita confiança nos jovens Musiala e Florian Wirtz.

Odds para a Alemanha vencer a Liga das Nações: 7.00 na Betano.

Veja os próximos jogos da Alemanha na Nations League:

Bósnia x Alemanha - 11/10/2024

Alemanha x Holanda - 14/10/2024

Alemanha x Bósnia - 16/11/2024

Hungria x Alemanha - 19/11/2024

França

Apesar de estar na vice-liderança do Grupo 2 com três pontos, atrás da Itália, a França é a segunda principal favorita ao título da Nations League. Até mesmo pelo retrospecto recente, com o título da Copa do Mundo em 2018 e o vice-campeonato da mesma competição em 2022.

Boa parte da geração que fez parte das campanhas nos últimos mundiais segue na equipe, mas agora Deschamps não conta mais com Griezmann, que decidiu se aposentar da seleção. Com isso, Mbappé assumiu ainda mais o protagonismo, apesar de estar fora dos próximos dois jogos por conta de recuperação de lesão muscular.

Odds para a França vencer a Liga das Nações: 5.00 na Betano.

Veja os próximos jogos da França na Nations League:

Israel x França - 10/10/2024

Bélgica x França - 14/10/2024

França x Israel - 14/11/2024

França x Itália - 17/11/2024

Espanha

Atual campeã da Eurocopa, a Espanha é a grande favorita para conquistar a Liga das Nações, de acordo com a Betano, mesmo estando na segunda posição do Grupo 4, com quatro pontos. Depois de um período pós-geração de Xavi e Iniesta, acumulando resultados ruins, a seleção espanhola enfim encontrou uma boa safra de jogadores.

Liderados por Lamine Yamal, de apenas 17 anos, os espanhois contam ainda com outros jovens talentos, como Pedri, Dani Olmo e Nico Williams, mas os dois últimos foram cortados dos próximos dois jogos, assim como Rodri, que não atua mais na atual temporada.

Odds para a Espanha vencer a Liga das Nações: 4.50 na Betano.

Veja os próximos jogos da Espanha na Nations League:

Espanha x Dinamarca - 12/10/2024

Espanha x Sérvia - 15/10/2024

Dinamarca x Espanha - 15/11/2024

Espanha x Suíça - 18/11

As odds trazidas neste conteúdo podem ser atualizadas e, por isso, vale a pena conferir o site da Betano para ver quais são as cotações em tempo real.