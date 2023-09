Lance Betting é legal: Entenda por que você pode apostar

Fazer apostas na Lance Betting é legal? Para responder a essa pergunta, nossa equipe realizou uma análise sobre a casa.

Nesse guia, analisamos se a Lance Betting respeita as leis do Brasil. Você também vai entender se o Lance Betting é legal, seus serviços, os Lance Betting bônus disponíveis e mais.

Apostar na Lance Betting é legal no Brasil?

Em primeiro lugar, saiba que a Lance Betting é legal no Brasil. A casa de apostas atua conforme a lei por estar regulado e licenciado pela Eyas Services Limited, através da licença número 140 e 146. A primeira diz respeito a regulamentação para fornecer jogos e a segunda, para apostas esportivas.

No Brasil, ainda não existe uma regulamentação certa para as casas de apostas online. No entanto, o assunto está sendo discutido e cada vez mais próximo de uma conclusão em forma de lei. Dito isso, a atual legislação permite que os sites de apostas sejam disponibilizados no país.

Em resumo, o Lance Betting é legal e está alinhado com as leis do Brasil. Sua regulamentação em Curação permite que seus clientes disponham de um serviço seguro. Se quiser saber mais sobre a casa de apostas, leia nosso artigo sobre a Lance Betting Brasil.

É permitido fazer apostas online?

No Brasil, conforme as informações apresentadas, as apostas esportivas são permitidas. Nesse aspecto, a lei só permite que as apostas sejam disponibilizadas no formato online. Por isso, informamos que a Lance Betting é legal, pois todo o seu catálogo está disponível apenas no site – além de ser um ótimo site de apostas (na nossa visão, um dos melhores do país).

A Lance Betting é uma boa opção? Prós e contras da plataforma

A plataforma Lance Betting foi lançada recentemente no Brasil, por isso, muitos apostadores ainda não sabem se ela é confiável. Um dos fundadores dessa casa é o site de notícias esportivas Lance.

Esse site atua há anos fornecendo notícias, análises e assuntos em geral sobre os esportes. Nesse sentido, a Lance Betting iniciou suas atividades como casa de apostas online com credibilidade no mercado.

A Lance Betting é devidamente licenciado de acordo com a regulamentação e possui mecanismos de proteção aos dados do usuário. Esse certificado pode ser visualizado no cadeado fechado na parte superior do site, informando que a conexão é segura. Para saber mais detalhes, confira nossa análise sobre por que a Lance Betting é confiável.

Mas, em resumo, a plataforma respeita as lei do Brasil. Agora, confira alguns dos prós e contras da casa:

Prós:

Disponibilidade de bônus de boas vindas para usar no cassino e nos eventos esportivos;

Mercados amplos de apostas e campeonatos/jogos cobertos;

Serviço de atendimento ao cliente disponível a qualquer hora e todos os dias na semana.

Contras:

A casa ainda não desenvolveu o Lance Betting app para seus clientes;

Para jogadores iniciantes, pode ser um pouco difícil encontrar todos os esportes disponíveis no site.

De toda forma, jogadores menos experientes podem pegar boas dicas da Lance Betting para iniciantes no nosso artigo sobre o assunto.

Quais esportes estão disponíveis na Lance Betting?

Verificamos que, nos sites de apostas online, a modalidade mais procurada são os eventos esportivos. Por isso, criamos este tópico para apresentar o catálogo do Lance Betting Brasil. Nele, destacamos a presença de alguns esportes; veja abaixo:

Futebol;

Atletismo;

Badminton;

Tênis;

Basquete;

Beisebol;

Boxe;

Fórmula 1.

Esses são alguns dos exemplos disponíveis para realizar apostas na plataforma, de um total de mais de 30 categorias diferentes. Isso implica que as apostas esportivas da casa podem agregar um público distinto e variado, com opções mais populares e menos conhecidas.

Além desses esportes tradicionais, os eletrônicos também estão disponíveis. Como estamos no Brasil, o futebol é a categoria que mais se destaca entre todos os outros. Assim, apresentamos um pouco sobre as competições e jogos disponíveis para fazer apostas no Lance Betting.

No site da plataforma, existem jogos e campeonatos cobertos em cerca de 54 países. Isso possibilita filtrar por localidade e significa que os usuários podem acessar eventos como o campeonato brasileiro, copa do Brasil e vários outros.

Aliás, para além desses mais conhecidos, há também campeonatos no continente africano e asiático. Dessa forma, os apostadores podem conciliar realizar apostas esportivas em jogos que já acompanham. Se quiser saber mais sobre palpites nesta casa, veja dicas no nosso artigo sobre Lance Betting apostas.

Mercados de apostas esportivas disponíveis

Além disso, para a nossa equipe, quanto mais opções de apostas uma casa possuir, mais ela é interessante. Para quem não sabe, os mercados de apostas são justamente os tipos de palpites que podem ser realizados.

Por exemplo, no Lance Betting, é possível fazer apostas esportivas de curto prazo. Nesse caso, estão disponíveis os palpites em número de gols, resultado da partida, número de cartões e faltas. Além desses, também está disponível o artilheiro da partida e outras estatísticas de 1.º e 2.º tempos.

As opções de apostas esportivas citadas acima compõem apenas alguns exemplos da categoria de curto prazo. Em campeonatos, os usuários podem realizar apostas de longo prazo; ou seja, palpites sobre quem vencerá a competição, classificação, eliminação e outros.

Análise da Lance Betting

Concluímos este artigo afirmando que o Lance Betting é legal e segue as leis do Brasil. Por isso, indicamos esse site de apostas para os novos usuários. Esses podem adquirir o bônus da casa para apostas esportivas e jogos de cassino, desde que cumpram os termos e condições da casa.

Sobre o bônus, ao realizar uma primeira aposta no Lance Betting, o apostador pode receber uma aposta grátis igualada de 100% até R$200. Para essa promoção, se aplicam os termos:

Somente para novos usuários;

Aposta mínima de R$10 em odds mínimas de 2,0.

Esses são apenas alguns dos termos da casa. Para mais informações, visite o site oficial Lance Betting.

Ademais, para quaisquer dúvidas sobre o serviço, você pode solicitar, no site, o atendimento ao cliente. O SAC está disponível na modalidade 24/7, ou seja, a qualquer hora e todos os dias.

No entanto, o operador ainda não oferece um aplicativo para celulares Android ou iOS. Além disso, outro ponto negativo é que alguns menus do site podem ser complicados para usuários novatos.

Em resumo, a casa é uma boa opção para realizar apostas. Assim, visite o site e analise os serviços do operador.