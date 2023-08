Lance Betting é confiável? Tire dúvidas sobre a casa de apostas

A Lance Betting é confiável para realizar suas apostas esportivas de forma simples e segura.

Neste artigo vamos falar mais sobre a nova casa de apostas no Brasil, incluindo o Lance Betting bônus de boas-vindas para novos clientes. Dessa forma, você poderá verificar se a casa de apostas vale a pena para as suas necessidades.

Pegar bônus

Lance Betting bônus

A Lance Betting é uma casa de apostas recente no mercado brasileiro e já se destaca em relação a algumas concorrentes. Isto porque o site conta com um bônus de boas-vindas para novos clientes em apostas esportivas e outro para jogos de cassino.

Para adquiri-los, você deverá criar uma conta no site preenchendo os seus dados pessoais. Vamos falar sobre cada uma das ofertas a seguir.

Lance Betting bônus de boas-vindas para apostas esportivas

O bônus de boas-vindas para apostas esportivas oferece R$50 em crédito de aposta para os novos clientes que realizarem o cadastro no site. Além de criar uma conta, os apostadores devem cumprir também com os termos e condições da oferta, listados abaixo:

Você deverá ter mais de 18 anos para fazer o cadastro e utilizar a oferta.

Este bônus dica disponível nos primeiros 3 dias após o seu registro.

Para utilizar o bônus, o apostador fazer uma aposta máxima de R$50 em odds de 1.5 ou mais.

A sua recompensa será R$50 de crédito para apostar em odds de 1.5 ou mais.

A sua Aposta Grátis terá o prazo de validade de 7 dias.

Antes de realizar as suas apostas esportivas, lembre-se de ler os termos e condições para esta ou outras ofertas.

Pegar bônus

Bônus de boas-vindas para jogos de cassino

Caso prefira, poderá utilizar o bônus de boas vindas para jogos de cassino e receber R$50 em crédito de aposta para cassino. Assim como na oferta anterior, os apostadores deverão criar uma conta na Lance Betting e cumprir com os termos e condições:

Você deverá ter mais de 18 anos para fazer o cadastro e utilizar a oferta.

Para utilizar o bônus deverá o apostador deve realizar um palpite R$50.

A oferta fica disponível durante 14 dias após o convite.

O período de qualificação após a sua adesão é de 72 horas.

É necessário 30x o requisito de aposta.

O seu bônus será válido por 3 dias.

Recomendamos que leia os termos e condições completos também para esta oferta antes de realizar suas apostas online.

Pegar bônus

Vantagens e desvantagens da Lance Betting

Como qualquer outro site de apostas, a Lance Betting conta pontos fortes e fracos. Vamos falar a seguir do que a empresa tem de melhor a oferecer e onde ela pode melhorar. Dessa maneira, você poderá decidir se vale a pena realizar suas apostas na plataforma.

Vantagens

A Lance Betting é confiável e garante a proteção dos seus dados pessoais.

O site possui em seu catálogo os esportes mais populares para apostas, como o futebol, basquete, tênis, e-sports e MMA. Todos eles podem ser vistos facilmente ao clicar em “Esportes”. Se você clicar em “Pesquisar” no topo da página, verá ainda mais modalidades disponíveis, como beisebol, surfe e muito mais.

Em algumas destas categorias, você encontrará a possibilidade de realizar apostas ao vivo. Seja nesta opção, ou em apostas pré-jogo, o site oferece diversos mercados de apostas. No futebol, principal foco da plataforma, poderá realizar o seu palpite no total de escanteios, atribuição de cartão vermelho, se haverá pênaltis, resultado final, total de gols e muito mais.

Assim como outras casas de apostas mais antigas do mercado, a Lance Betting conta com o recurso de cash out para alguns eventos esportivos. Com esta função, você poderá analisar se vale a pena encerrar uma aposta, garantindo parte do seu retorno ou minimizando a sua perda.

Desvantagens

Em contrapartida aos pontos positivos que acabamos de apresentar, a Lance Betting possui aspectos que podem ser melhorados.

Uma das desvantagens é que a empresa ainda não possui um perfil no conhecido portal de reclamações brasileiro “Reclame Aqui”. Este não é um serviço obrigatório das plataformas que já possuem o seu serviço de suporte próprio. Ainda assim, as que possuem um perfil e respondem são apreciadas pelos apostadores, por isso consideramos este um ponto fraco do site.

Neste momento, a Lance Betting também não oferece um app para dispositivos, o que acaba por facilitar a experiência de clientes que queiram acessar o site a qualquer momento do dia. Ainda assim, neste ponto devemos dizer que a versão mobile do site funciona normalmente no navegador do seu celular ou tablet.

Lance Betting é confiável?

Por ser uma plataforma muito recente no mercado brasileiro, você pode estar se perguntando se a Lance Betting é confiável para fazer suas apostas online. Por isso, fizemos uma pesquisa para tirar as suas preocupações.

A Lance Betting é operada pela Eyas Services Limited, uma empresa registrada em Gibraltar e conhecida no setor de apostas. Esta companhia possui a licença necessária para exercer as atividades desse meio e é regulamentada pela Gibraltar Gambling Commissioner.

Todas estas informações podem ser encontradas facilmente no final da página, assim como as diretrizes de Jogo Responsável. Além disso, o site é uma parceria entre a empresa Kombi Goup, Eyas Gaming e o conhecido e respeitado jornal esportivo Lance.

Visite a Lance Betting

Lance Betting é seguro?

Ao acessar a Lance Betting, o apostador poderá verificar que há um símbolo de cadeado na barra do seu navegador. Isto significa que a conexão do site é segura e os seus dados pessoais e números de cartões de crédito são privados quando enviados ao site.

Além disso, a plataforma oferece métodos de pagamento conhecidos e seguros para realizar transações bancárias, o que também assegura que a Lance Betting é confiável.

Lance Betting é confiável: licença de Apostas e Jogos

Como abordamos anteriormente, a Lance Betting conta com a licença para operar com apostas online, assim como qualquer empresa séria do setor. A Eyas Services Limited, empresa que opera o site, está localizada em Gibraltar e é licenciada pela Gibraltar Gambling Commissioner.

O endereço exato da empresa pode ser encontrado no final do site, assim como a sua licença, cujo número é Gaming licence No. 140, Sportsbook licence No. 146. Também nesta parte, poderá verificar que a empresa está comprometida com as diretrizes de Jogo Responsável.

Aposte agora

Lance Betting no Reclame Aqui

Em nossa pesquisa não encontramos o perfil da Lance Betting no portal Reclame Aqui. Por ser uma casa de apostas recente no mercado brasileiro, pode ser que a empresa possa vir a ter presença no site de reclamações no futuro, porém não podemos garantir que isso de fato acontecerá.

De qualquer forma, caso tenha dúvidas ou reclamações sobre os serviços da Lance Betting, poderá entrar em contato através do suporte ao cliente do próprio site.

Lance Betting app para Dispositivos Android e iPhone

A empresa ainda não oferece um app para dispositivos móveis, porém, você pode utilizar o site normalmente em qualquer aparelho com acesso à internet.

O site da Lance Betting se adapta automaticamente à tela que você estiver usando e possui as mesmas funcionalidades, incluindo o bônus de boas-vindas.

Ou seja, você pode usar todos os recursos sem precisar baixar mais um app e ocupar mais memória dos seus dispositivos móveis.

Futebol na Lance Betting Brasil

O futebol é o principal foco da empresa. Por ser o esporte mais popular para apostas no Brasil, o site oferece campeonatos nacionais e internacionais para fazer os seus palpites. Além disso, você também encontrará diversos mercados de apostas disponíveis na partida:

Partida e Total de Gols

Chance dupla

Ambas as equipes marcam

Empate anula aposta

Atribuição de cartão vermelho

Total de escanteios

Pênalti na partida

E muito mais

A Lance Betting conta com apostas para futebol ao vivo ou então em pré-jogos. As suas apostas podem ser simples ou múltiplas e o recurso de cash out está disponível em alguns eventos.

Aposte agora

Odds e taxas de pagamento da Lance Betting

As odds dos sites de apostas retratam a probabilidade estimada para um resultado em uma partida. Odds maiores representam menores chances deste resultado se concretizar, por isso os seus retornos são maiores em caso de acerto.

As odds disponíveis na Lance Betting estão de acordo com outras casas de apostas, podendo ser maiores ou menores em alguns casos.

Um ponto positivo da empresa é não cobrar taxas pelo processamento de depósitos ou saques.

Como sacar dinheiro na Lance Betting?

A Lance Betting oferece métodos de pagamento seguros e confiáveis para realizar depósitos e saques na plataforma. Você poderá escolher entre o Pix, Pay4fun e boleto bancário para realizar as suas transferências.

Para saques o valor mínimo exigido é de R$20. Tendo atingido este valor, basta seguir o passo a passo para sacá-lo:

Em primeiro lugar, entre no site da Lance Betting e faça o login. Então, acesse “Conta” à esquerda e clique em “Sacar”. Insira o valor do seu saque, lembrando que o valor mínimo é R$20. Escolha um dos métodos de pagamento. Preencha os dados solicitados e finalize o seu saque.

Antes de concluir o seu saque, a empresa poderá requisitar documentos que comprovem a identidade do apostador, garantindo a sua segurança dentro da plataforma.

Para sacar prêmios como o bônus de boas-vindas, lembre-se de cumprir com os termos e condições de cada oferta.

Serviço de atendimento ao cliente Lance Betting

Se estiver com dúvidas ou reclamações sobre os serviços da Lance Betting, poderá entrar em contato com o suporte ao cliente facilmente.

O chat ao vivo é uma opção bem rápida e prática. Na Lance Betting ,um ponto forte é que o serviço de mensagens ao vivo está disponível 24 horas por dia.

Para começar o chat ao vivo, clique em “Central de Ajuda” no menu à esquerda e em seguida clique no ícone ver de chat no canto inferior direito. Na seção mencionada, você também poderá ver as perguntas mais frequentes sobre o site e verificar se a sua questão já foi respondida.

Outra forma de entrar em contato é através do e-mail suporte@lancebetting.com, caso precise resolver uma questão mais complexa ou enviar algum documento para a plataforma.

Conclusão sobre a Lance Betting

Em nossa análise verificamos que a Lance Betting é confiável para realizar apostas online. O site garante a proteção dos seus dados pessoais e oferece diversas categorias esportivas, tendo como foco principal o futebol.

Se você é fã de esporte, poderá fazer os seus palpites em diversos mercados de apostas, em jogos ao vivo ou pré-jogos. Lembre-se que se for um cliente novo, poderá usufruir do bônus de boas-vindas e ganhar R$50 em crédito de aposta após realizar o seu cadastro e apostar R$50.

Outro ponto forte da casa de apostas é o serviço de chat ao vivo, que está disponível 24 horas por dia.

Em contrapartida, alguns pontos ainda podem ser melhorados, como a criação de um app para dispositivos móveis.

Aposte agora

Perguntas Frequentes sobre a Lance Betting

Tire suas dúvidas sobre a nova casa de apostas.

Quanto tempo demora a Lance Betting a pagar os clientes?

O processamento de pagamentos da Lance Betting depende do método de pagamento escolhido. O Pix e o Pay4fun são os métodos mais rápidos para depósitos e saques dos apostadores.

Como funciona a Lance Betting?

As suas apostas online na Lance Betting poderão ser feitas uma vez que você crie a sua conta na plataforma. Em seguida, deverá realizar um depósito e escolher o mercado onde gostaria de fazer o palpite.

Como tirar dinheiro da Lance Betting?

Para fazer o seu saque na Lance Betting, realize o seu login. Em seguida siga o passo a passo mencionado neste artigo, escolhendo um dos métodos de pagamento disponíveis para realizar a transação na sua conta.

O que significa Lance Betting?

“Betting” em inglês significa “aposta”. Portanto, Lance Betting significaria algo como apostas no lance.

Como fazer apostas na Lance Betting?

Para fazer apostas online na Lance Betting, crie uma conta e realize o seu primeiro depósito. Em seguida escolha a categoria que preferir, o mercado de apostas e, por fim, finalize o seu palpite.

Qual o mínimo para sacar na Lance Betting?

O valor mínimo para realizar um saque na Lance Betting é de R$20.

Como a Lance Betting paga?

Quando acertar o resultado de uma aposta, o retorno conquistado é depositado automaticamente em sua conta. Ao atingir o valor mínimo de R$20, poderá realizar o saque escolhendo um dos métodos de pagamento disponíveis.

Qual o prêmio máximo da Lance Betting?

Os prêmios da Lance Betting são diferentes em cada categoria esportiva e dependem do mercado de apostas escolhido. Veja no site oficial as opções disponíveis para decidir qual vale a pena para você.

Aposte agora