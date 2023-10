KTO ou Sportingbet: Como escolher a melhor casa de apostas

Quer abrir uma conta na KTO ou Sportingbet? Saiba qual o melhor site de apostas para o seu perfil.

Em dúvida se escolhe KTO ou Sportingbet como seu próximo site de apostas esportivas? As duas plataformas oferecem um serviço de qualidade. Por isso, comparamos os detalhes mais importantes de cada casa de apostas.

KTO ou Sportingbet? KTO Sportingbet Bônus de boas vindas Primeira aposta até R$200 100% até R$300 no primeiro depósito Mercados de apostas Categorias, como futebol, tênis, basquete e eSports Categorias e grande diversidade de apostas Odds Odds distintas em futebol Odds variadas em jogos da Libertadores App para celular Sem app, apenas site mobile Aplicativo rápido e simples de navegar para Android Streaming ao vivo Recurso disponível em alguns eventos Libertadores, Copa do Brasil, futebol europeu e mais Nota de 1 a 100 97 99 Crie sua conta Aposte na KTO Aposte na Sportingbet

Para conhecer mais ofertas, veja também as ofertas do código promocional Betano e código bônus bet365.

Bônus de boas vindas: KTO

Para escolher KTO ou Sportingbet, é preciso avaliar os bônus de boas vindas oferecidos por elas. Afinal, cada casa de apostas tem suas próprias ofertas. Então, é importante conferir não apenas os benefícios, mas também as regras das promoções.

A KTO oferece uma primeira aposta de até R$200. Ou seja, a casa devolve o valor do seu primeiro palpite, caso você erre o resultado. Esse benefício fica sujeito a um rollover de 1x e pode ser usado em odds de 1.70 ou mais.

Já a Sportingbet tem uma oferta mais tradicional: 100% até R$300 em créditos de aposta adicionais no primeiro depósito. Para receber esse bônus, o primeiro depósito deve ser de R$20 ou mais. E o saldo promocional fica sujeito a um rollover de 3x (bônus + depósito) com odds a partir de 1.70.

Então, quem leva a melhor? Por mais distintos que sejam os créditos de aposta da Sportingbet, escolhemos a KTO neste quesito. Afinal, ela exige um rollover bem inferior ao da plataforma rival para usar o benefício.

Você pode descobrir mais sobre os bônus de boas vindas de cada operador nas páginas cupom KTO e código promocional Sportingbet.

Mercados de apostas: KTO

Em termos de mercados de apostas, as duas plataformas oferecem uma experiência semelhante. Portanto, este é um caso em que a nossa decisão sobre o melhor site será baseada nos mínimos detalhes.

A KTO conta com 29 categorias de apostas atualmente. Entre elas, estão todas as opções mais populares, como futebol, tênis e basquete. A casa também tem muitas modalidades de eSports, com CS:GO e League of Legends (LoL).

A Sportingbet também tem 37 categorias de apostas disponíveis. As opções incluem as modalidades mais populares, como futebol e basquete. Também há diversos mercados especiais e esportes menos comuns.

Então, qual a diferença entre as duas plataformas? A comparação deve levar em conta opções de apostas que estão disponíveis em apenas uma delas:

Disponíveis na KTO (e não na Sportingbet): eSports, basquete 3x3, futsal

Disponíveis na Sportingbet (e não na KTO): biato, corridas de cavalos, esqui alpino, futebol australiano, hóquei na grama, saltos de esqui, xadrez

Apesar de a Sportingbet levar vantagem na quantidade de opções, a falta de eSports pesa bastante na plataforma. Por isso, escolhemos a KTO como a melhor entre as duas casas de apostas.

Para ter mais detalhes, confira a página KTO apostas e as dicas da KTO para iniciantes. Da mesma forma, leia Sportingbet apostas e Sportingbet para iniciantes.

Quantidade de opções: Sportingbet

É claro que uma grande variedade de esportes e outras categorias não são os únicos elementos a serem avaliados. Também é importante ter o máximo possível de mercados de apostas em cada evento. Afinal, isso dá mais opções para os usuários se divertirem.

Comparamos a KTO e a Sportingbet em relação à quantidade de mercados de apostas em uma partida do Campeonato Brasileiro. Afinal, esse é um dos principais alvos dos apostadores no país. Então, vale a pena saber quais apostas podem ser feitas em um jogo típico do torneio.

Em nossa análise, vimos que a KTO costuma oferecer mais de 100 mercados de apostas em uma partida do Brasileirão. Já a Sportingbet se destaca e chega a ter mais de 150 opções disponíveis em um único jogo do torneio.

Portanto, o resultado da nossa comparação, neste quesito, é uma clara vitória da Sportingbet. No entanto, tenha em mente que a avaliação foi feita com base em um único esporte e evento. Ou seja, nada impede que a KTO ofereça mais opções em outros contextos.

Odds de apostas: Sportingbet

Outro elemento importante em casas de apostas esportivas é o nível de odds que elas oferecem. E o motivo é lógico: quanto maiores forem as odds, maior será o retorno dos apostadores com os acertos obtidos.

Para comparar as odds de apostas online, escolhemos um jogo entre Flamengo e Internacional pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro 2023. Confira as cotações oferecidas nessa partida no momento da nossa análise:

Resultado da Aposta KTO Sportingbet Flamengo 1.53 1.55 Empate 4.20 4.10 Internacional 6.00 6.00

As cotas são bem parecidas. Neste caso, a Sportingbet ofereceu odds levemente superiores às da KTO. Isso indica que ela pode ser a plataforma mais indicada para quem prioriza o retorno financeiro em um site de apostas.

Tenha em mente, no entanto, que nossa comparação está restrita a um mercado de aposta, evento e esporte específico. Ou seja, as condições podem ser bem diferentes se você optar por algo diferente. O mais indicado é que você compare as odds em outros contextos. Assim, saberá qual é o site de apostas online mais recomendável.

App mobile: Sportingbet

Cada vez mais as casas de apostas esportivas focam na experiência mobile de seus clientes. Afinal, muitas vezes, as pessoas passam mais tempo usando celulares e tablets do que um computador, hoje em dia. Nesse sentido, ter um app para dispositivos móveis pode fazer a diferença para qualquer operador.

Você notará uma diferença importante ao escolher KTO ou Sportingbet para suas apostas mobile. Afinal, apenas uma das marcas tem um aplicativo disponível atualmente.

A KTO não conta com esse recurso ainda. Portanto, se quiser fazer apostas com esse operador, você precisará acessar o site pelo navegador do seu celular ou tablet. Essa é uma opção efetiva, já que a plataforma web é responsiva e funciona muito bem em diferentes dispositivos.

Já a Sportingbet conta com um aplicativo para aparelhos com sistema Android. Esse é um ótimo recurso, pois torna mais prática a vida dos usuários. Além de ser mais simples acessar a plataforma com apenas um toque, a navegação também é prática. O app da marca oferece uma ótima experiência de apostas.

Na comparação entre o site da KTO e o app da Sportingbet, ficamos com a segunda opção. Afinal, você pode até mesmo escolher acessar o site móvel da KTO em algum momento, mas o contrário não será possível.

Saiba mais sobre a experiência mobile nos artigos KTO app e Sportingbet app.

Streaming ao vivo: Sportingbet

O streaming ao vivo é mais um recurso importante em um site de apostas. Afinal, permite que os usuários assistam aos eventos em tempo real enquanto registram suas apostas. Por isso, também conferimos a disponibilidade desse recurso na KTO e na Sportingbet.

A oferta de streaming da KTO é bem limitada. Em nossa avaliação da plataforma, encontramos poucos eventos com esse recurso disponível, quase todos na categoria de eSports. Além disso, notamos que o operador transmite partidas de tênis de mesa. É possível que a oferta seja maior, mas não parece muito variada.

Já a Sportingbet tem uma boa cobertura de streaming. Conferimos as opções disponíveis na plataforma na mesma hora em que acessamos a KTO. E encontramos diversas transmissões de futebol, tênis, tênis de mesa, vôlei, sinuca e beisebol (MLB) disponíveis. A marca é especialmente conhecida por transmitir jogos da Taça Libertadores e da Copa do Brasil.

Portanto, quando o assunto é streaming ao vivo, não temos dúvidas. A Sportingbet supera a KTO com um serviço mais abrangente e qualificado para os usuários nesta categoria.

Nossa decisão: KTO ou Sportingbet, qual a melhor opção?

E agora, já sabe se preferimos KTO ou Sportingbet para apostas esportivas? O que vimos foi uma espécie de virada nesta comparação.

A KTO saiu na frente, superando a plataforma rival com seu bônus de boas vindas e oferta de apostas. Em relação ao bônus, nossa decisão teve como base as exigências da marca, mais amigáveis que as da Sportingbet.

Quanto às opções de apostas, o que decidiu a favor da KTO foi a ausência de eSports na Sportingbet. Essa é uma modalidade cada vez mais popular entre os usuários. Portanto, achamos importante como critério de escolha.

Nos demais critérios, a Sportingbet levou a melhor. Afinal, a casa de apostas oferece mais mercados de apostas em cada evento, além de odds um poucos melhores que as da KTO. Além disso, a marca tem recursos extras de qualidade, como seu app de celular e uma ótima cobertura de streaming ao vivo.

Portanto, nossa decisão final é que a Sportingbet supera a KTO no conjunto de itens analisados. Apesar de tudo, tivemos uma disputa acirrada, e ambas podem ser boas escolhas para suas apostas esportivas.

É claro que a sua escolha deve ser feita com base nos elementos que lhe interessam mais. Por isso, vale a pena analisar os dois operadores levando em conta seus gostos pessoais e, talvez, abrir a conta nos dois sites. Por enquanto, fique com a nossa análise e prepare-se para tomar a melhor decisão!