Igor Jesus é o nome decisivo do Brasil contra o Uruguai? Veja as odds para o jogo

Jogando na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), o Brasil recebe o Uruguai para um duelo previsto para ser iniciado às 21h45.

O time brasileiro vem de um tropeço amargo diante da fraca Venezuela, um 1x1 que custou à Seleção Canarinho a chance de empatar com Uruguai e Colômbia na vice-liderança das Eliminatórias. Agora, o Brasil estacionou no 4º lugar, com 17 pontos, e pode até mesmo virar o ano fora do G-4. Isso caso Equador e Paraguai vençam seus compromissos e a Seleção Canarinho não ganhe a disputa contra o Uruguai neste último jogo das Eliminatórias do ano.

Um dos nomes mais fortes do lado brasileiro para decidir o jogo é Igor Jesus, atacante do Botafogo. Abaixo você confere o que a Superbet, uma das melhores casas de apostas da atualidade, determinou em termos de odds para gols de jogadores brasileiros. Veja quais são as cotações atuais para os jogadores cotados no mercado para Marcar a Qualquer Momento na casa de apostas:

Jogador Odds na Superbet Igor Jesus 2.90 Vinícius Júnior 3.10 Raphinha 3.25

As odds estão sujeitas a alteração. Última atualização 19 de novembro de 2024 - 01h

Empate com a Venezuela afeta o psicológico do Brasil?

É basicamente consenso que a Seleção Brasileira hoje passa longe de impressionar com seu futebol. Gol virou artigo de luxo e, por isso, é preciso tanto cuidado na hora de considerar apostar em um jogador específico para marcar.

Tirando o 4x0 sobre o fraquíssimo time do Peru, o Brasil, raríssimas vezes, fez mais de dois gols numa partida recente. Somando apenas as Eliminatórias, para se ter noção, o ataque brasileiro é de 16 gols em 11 partidas – média insatisfatória de 1,45 por jogo. Comparado com o da líder Argentina, que é de 1,81, fica mais claro a decepção do torcedor.

O mais recente resultado do Brasil foi o empate com a Venezuela, fora de casa. O 1 a 1 teve sabor amargo, já que o Brasil abriu o placar e não apenas permitiu levar o empate, como ainda viu Vini Junior perder um pênalti e perder o gol no rebote, ainda por cima.

A grande questão é ver como o psicológico da Seleção estará após esse tropeço. Desta vez o trabalho a ser feito é em casa, mas diante de um adversário bem mais forte, como é o Uruguai. Por isso é sinal amarelo aceso.

Uruguai entra sem medo

Se o Brasil tem princípios de crise para gerenciar, do lado uruguaio do confronto a mentalidade é bem diferente. O time conseguiu sua primeira vitória em Eliminatórias depois de quatro jogos de seca, e tomou a segunda colocação da Colômbia no saldo de gols – a vitória foi justamente no confronto direto com os colombianos.

A Celeste Olímpica tem 19 pontos, três a menos que a Argentina, e dois a mais que o próprio Brasil. Por isso, a sensação para o duelo na Fonte Nova é de que é o famoso “jogo de seis pontos”. Mesmo assim, os uruguaios jogam com muito menos pressão, já que estão com a vaga bem encaminhada para a Copa do Mundo e, no histórico recente, vem de duas vitórias consecutivas.

O time uruguaio é versátil e imprevisível de muitas maneiras. O nome mais forte para marcar, segundo as odds da Superbet, é Darwin Núñez, atacante do Liverpool. Mas a verdade é que a Celeste Olímpica pode surpreender com vários nomes.

O que esperar do jogo?

Como é fácil perceber pelas odds abaixo, o Brasil é considerado bem favorito pela Superbet – e pela maioria das plataformas de aposta – para se sair vitorioso. Veja abaixo quais são as odds atuais para o mercado de Resultado Final (1x2) para o jogo:

Resultado final (1X2) Odd Brasil (1) 1.67 Empate (X) 3.65 Uruguai (2) 5.65

As odds estão sujeitas a alteração. Última atualização 19 de novembro de 2024 - 01h

Apesar das cotações serem favoráveis à Seleção Canarinho, é preciso cuidado. A Seleção Brasileira saiu com placar negativo dos últimos dois confrontos com os uruguaios, que serviram para quebrar um tabu de 20 anos sem vitória uruguaia. No caso dos brasileiros, é preciso entrar em campo com a cabeça no lugar, sem soberba, e cientes de que a vaga para a Copa está longe de estar garantida ainda.